CHP’de kritik gün yarın… İşte tüm detaylar

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’un Maltepe ilçesinde mevcut başkan Ali Kılıç’ı, Muğla’nın Bodrum ilçesinde mevcut başkan Mehmet Kocadon’u ve İzmir’in Bayraklı ilçesinde daha önce de listesinde olan Cevat Durak’ı önereceği ifade ediliyor. İstanbul Kadıköy ve Ankara Etimesgut'un da masaya gelmesi Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın yeniden oylanması gündemde bulunuyor. Adana ve Mersin'in eksik kalan ilçe adayları da bu PM'de belli olacak.

BEYOĞLU'NDA TAŞ OLABİLİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimde Beyoğlu için ÖDP Genel Başkanı Alper Taş'ı düşündüğünü söyledi. Taş'ın ismi Merkez Yönetim Kurulu toplantısında onaylanırsa Parti Meclisi'nde yeniden görüşülecek. Kılıçdaroğlu milletvekilliği seçimlerinde de Taş'a adaylık teklifinde bulunmuş Taş ise teklifi kabul etmemişti.

İYİ Parti’ye bırakılan Kocaeli Körfez’de Bozkurt Uslu’nun, Bursa Mustafakemalpaşa’da Orhan Alper’in ve Orhangazi’de Çetin Çoklar’ın adaylığı oylama ile düşürülecek. CHP, 100 civarında adayını daha ilan ederek bu maratonunu tamamlamayı hedefliyor.

Tüm adayların yetişmemesi ya da seçime kadar adaylıktan çekilmeler olması halinde, yeni isimler, PM toplantısı yapılmaksızın, Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacak. Sürecin uzamaması için Kılıçdaroğlu'nun bazı ilçelerde aday belirlemek için yetki alacağı belirtildi.

842 ADAY TAMAM

CHP, şu ana kadar yedi PM toplantısında, 17’si büyükşehir, 36’sı il olmak üzere toplamda 842 adayını açıkladı. 250 civarında belediyede İYİ Parti adaylarını destekleme kararı alan CHP’nin bundan sonra açıklaması gereken aday sayısının 286 olduğu bildirildi. Ancak 2014 seçimlerinde 225 belediyede aday gösteremeyen CHP’nin bu seçimler için de bazı belediyelerde aday çıkarmayacağı bildirildi.