CHP’de meraklı bekleyiş

Partililerin, seçim sonuçlarını takip edebilmesi için parti girişine dev ekranlar kuruldu.

Parti binasının 4’üncü katında oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezi’nde ise partinin müşahitleri tarafından gönderilen sonuçlar, Yüksek Seçim Kurulu verileriyle karşılaştırılacak.İki vardiya halinde çalışacak koordinasyon merkezinde, 100 kişilik ekip sorun bildirilen sandıkları takibe alacak.

YSK verileriyle karşılaştırılan sonuçlar, sorunlu bulunması halinde itiraz için partinin hukuk bürosuna iletilecek.Öte yandan, parti çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Partiye gelenler detaylı aranarak içeri alınıyor.

Yavaş CHP Genel Merkezi’nde

Bu arada CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş da parti genel merkezine geldi.Geçen dönem seçim sonuçlarını kendi ofisinde takip eden Yavaş’ın bu seçimlerde genel merkezde sonuçları takip edeceği bildirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise henüz parti genel merkezine gelmediği, ilk sonuçları evinden takip edeceği belirtildi.

ÖZTRAK’TAN SANDIK GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, oy kullanımının bitmesinin ardından basın açıklaması yaptı. Oyların sayılması sırasında yaşanacak herhangi bir soruna yerinde müdahale edileceğini kaydeden Öztrak, “Sandık güvenliğinin sağlanması için genel merkezimiz, milletvekillerimiz, sandık görevlilerimiz canla başla hepimiz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Cefakar ve çalışkan örgütümüzün büyük emek ve çabalarıyla sandık gününe kadar geldik” diyen Öztrak, “Oylar sayılıp ıslak imzalı tutanaklar ilçe başkanlıklarına ve Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilinceye kadar, örgütümüzün sandık başında olmaları ve tutanaklara sahip çıkmaları son derece önemlidir. Böylece örgütümüz emeklerinin ve çabalarının karşılığını alacaktır. Bu seçimin ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.