CHP’de Tire İlçe Başkanı istifa ederek DSP’ye geçti

DSP Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimleri için İzmir adaylarını belirledi. Büyükşehir Belediye Başkan adayı, uzun süredir partinin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Selçuk Karakülçe oldu. DSP; Gaziemir, Bayındır, Bergama, Beydağ, Foça, Menemen ve Karabağlar’da aday çıkarmadı. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Karakülçe, DSP’nin adaylarının İzmir’e ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi. Türkiye’de siyasetin kalitesinin yükselmesinin artık şart olduğunu belirten Karakülçe, siyasette kalite ile birlikte üretimin de kalitesinin yükselmesinin önemli olduğunu vurguladı. Ülkedeki demokrasi standartlarının yükseltmesinin gerekliliğini belirten Karakülçe, “Birilerinin artık meydanın boş olmadığını görmesi, bilmesi gerekiyor” dedi.

DSP’NİN İZMİR ADAYLARI:

Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe

Bornova: Sedat Anavatan

Buca: İsmail Hakkı Bekiroğlu

Çiğli: Abdurrahman Tekin

Güzelbahçe: Kemal Cem Pülten

Karşıyaka: Okan Adatepe

Balçova: Deniz Danacıoğlu

Konak: Ali Sami Er

Narlıdere: Erdoğan Ezgi

Aliağa: Osman Kocabıyık

Çeşme: Ufuk Çankaya

Dikili: İsmail Can Polat

Karaburun: Dinçer Özlüoğlu

Kemalpaşa: Savaş Memiş

Kınık: Ali Göktaş

Kiraz: Salim Özkarakaş

Menderes: Nedim Yaşar Gürsoy

Ödemiş: Özgür Köksal

Seferihisar: Suna Çabuk

Selçuk: Hüseyin Kireç

Tire: Tayfur Çiçek

Torbalı: Behaettin Karaca

Urla: Oya Kahraman

Bayraklı: Ali Atıf Şen

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)