CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sonuçta çok fazla değişen bir şey yok

FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’in konuğu olan Faik Öztrak, 3 ilçede sayımın bittiğini fazla bir değişiklik olmadığını söyledi.

‘HERKES İTİRAZ EDEBİLİR AMA ELİNDE DELİL OLMASI LAZIM’

Öztrak, ‘Herkes itiraz edebilir ama elinde delil olması lazım. İtiraz edilmesi için sandık başındaki görevlilerin şerh koydurmuş olması lazım. Sıkıntı burada. İtiraz haktır. Ama bu hakkı suistimal edilmemesi için hukkuki olaması lazım. Bu sabah itibariyle 18 ilçede ilçe seçim kurulları talepleri reddetmişti. 21 ilçede sayım kararı çıkmış. 5’inde tam sayım, geri kalanlarında geçersiz oylar sayılacak. 3 ilçede bitti. Sonuçta çok fazla değişiklik yok’ diye konuştu.

Bugün hakim karşısına çıkan yazarımız Çiğdem Toker’le ilgili konuşan Öztrak, ‘Sadece namuslu gazeteci değil, aynı anda kamu adına icraatları denetleyen en etkili gazetecilerden birisidir’ dedi.