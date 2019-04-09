CHP’den Büyükçekmece açıklaması

Altay’ın konuşmasından satır başları:

Bugün 500’ün üzerinde mobilize polis ekibi, bin 500 polis memuru üstelik de polis haftasında, vatandaşımızın onları sevgiyle kucaklayıp günlerini kutlayacakları bir gün ve haftada İçişleri Bakanı’nın talimatı ile yetkisiz bir biçimde vatandaşların yaptıkları iş ve işlemleri sorguluyor. Bu da yetmiyor ‘evde kim var?’, ‘eşim var’ ‘nerede?’ ‘yukarıda uyuyor’ ‘çağır gelsin bir görelim’ diyerek insanları en mahrem yerlerinde, evlerinde taciz ediliyor.

Büyükçekmece’deki usulsüz seçmen kaydıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Büyükçekmece ile ilgili yaşadıklarını anlatmak için bir vatandaşı ekrana çıkardı.

Altay’ın Metin Bey olarak tanıttığı vatandaş “1979’da Büyükçekmece’de doğdum. Evimiz 2 yıl önce kentsel dönüşümde yıkıldı. Pazar günü polisler geldi. Durumu anlattım hâlâ bana eşin de burada mı oturuyor diyorlar?” dedi.

Engin Altay ise, “Metin beyin evi kentsel dönüşümde yıkılıyor. Aynı mahallede oturan annesinin yanına taşınıyor. Yılların Büyükçekmecelisi olduğu için adres kaydını yenilemiyor. Polis evine geliyor ve hakarete varan sorularla sorguluyor” diye konuştu.

Altay’ın ardından söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ise vahim bir iddia ortaya attı. Polisin Büyükçekmece’de kapı kapı dolaşarak seçmen kayıtlarını kontrol ettiğini aktaran Torun, ” Polislerin dışında belediye çalışanı olduklarını söyleyen sivil şahıslar kapı kapı dolaşarak kimlik kontrolü yapıyor. Bu şahıslar kimdir görevleri nedir? Yetkilileri bu konuda göreve davet ediyorum” dedi.