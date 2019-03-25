CHP’den fişlemelere sert tepki

CHP'nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'li belediye meclisi adayları hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Gökçen, “Daralan ekonomiyle yara alan AKP, çareyi kendilerine muhalif kim varsa şeytanlaştırmakta buldu. İddia ettikleri ‘terörle iltisaklı' olma durumuna kanıt olarak, Şanlıurfalı olmayı, 1969'da düzenlenen bir etkinliğe katılmayı bile öne sürüyorlar'' dedi ve şunları söyledi:

‘Türkiye'yi bir hukuk devleti olmaktan çıkarıp, işledikleri suçların asla hesabının sorulmayacağı bir muz cumhuriyetine dönüştürme gayreti içerisindeler. Bunun son meşum örneği de yayınladıkları ‘gizli arşiv' notlarıdır. Bu insanlar YSK aday yeterlilik koşullarını sağlamışlar ki aday olmuşlar. İçlerinden biri dahi teröristse niye soruşturmadınız? Değilse nasıl fişlersiniz ? İnsanlar terörist olup olmadıklarını gazete kupürlerinden mi öğrenecekler . Asıl bölücülük, vatandaşları etnik kökenleri ya da, 50 yıl önceki katıldıkları bir etkinlik nedeniyle terörist ilan eden zihniyettir'