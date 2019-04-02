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CHP’den İstanbul İl Seçim Kurulu’na ani ziyaret! | Son dakika

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı ve CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu üyesi hakimlerin görev yerinde bulunmaması nedeniyle Çağlayan Adliyesi’nde bulunan İl Seçim Kurulu'na ani bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sözcü İstanbul
21:50 -
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CHP’den İstanbul İl Seçim Kurulu’na ani ziyaret! | Son dakika

CHP’nin kurmayları, aldıkları duyum sonrasında İl Seçim Kurulu’na beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında İl Seçim Kurulu üyesi hakimlerin CHP heyetinden kısa bir süre önce görev yerlerine geri döndükleri öğrenildi. CHP heyeti, seçimlere ilişkin itirazlar süresince kurul üyelerinin görev yerlerinde bulunması gerektiğini ifade etti.

CHP'liler ziyarette ayrıca Sultanbeyli İlçe Seçim Kurulu'nun görevini yerine getirmeyerek oy torbalarını güvenlik tedbiri alınmayan bir alanda ve parti yetkililerin gözetimine kapalı bir şekilde muhafaza etmesi nedeniyle kaygılarını iletti, tedbir alınmasını istedi.

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Son güncelleme: android-time 21:55 02.04.2019
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