CHP’den itirazlarla ilgili önemli açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar nedeniyle İstanbul'un 39 ilçesindeki 76 ilçe seçim kurulunda çalışmalar sürüyor. Sürüce ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul'da ilçe seçim kurullarının itirazlara ilişkin kararlarını bugün saat 17.00'ye kadar tamamlayacağı duyuruldu. Açıklamada bugüne kadar İstanbul'un 9 ilçesindeki 15 seçim kurulunda oyların yeniden sayılması işlemi tamamlanırken; 18 ilçedeki 37 ilçe seçim kurulunun ise oyların tekrar sayılması talebini reddettiği belirtildi. Bugün 11 ilçedeki 24 seçim kurulunda oy sayımının hâlâ devam ettiği, 16 ilçe seçim kurulunda geçersiz oyların, 7 ilçe seçim kurulunda ise tüm oyların yeniden sayılmaya devam ettiği bildirildi.

“İÇİNİZ RAHAT OLSUN”

Tüm kadrolarıyla seçim kurullarında demokrasi nöbeti başlatan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, toplumu manipüle eden algı operasyonlarına prim verilmemesi gerektiğini söyledi. Kaftancıoğlu “Biz başından beri sandık sandık tüm sürecin takipçisiyiz. İstanbul'a yeni bir başlangıç için örgütümüzle dinlenmemek üzere yola çıkıp yorulmak nedir bilmeden çalıştık ve birlikte başardık. Şimdi de grup başkan vekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve örgütümüzle gece gündüz demeden hakkımız olanı elde etmenin mücadelesini veriyoruz. Koordinasyon merkezimizde hukuk komisyonumuz yoğun bir çalışma yürütüyor. Herkesin içi rahat olsun, endişe edecek hiçbir durum yok. Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıdır” dedi.