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CHP’den İzmir’deki saldırıyla ilgili sert açıklama!

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Bayraklı ilçesinde CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne bir taksiden ateş açılıp, 2 partilinin hafif yaralanmasıyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

18:46 -
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CHP’den İzmir’deki saldırıyla ilgili sert açıklama!

Bu tür saldırıların kendilerini yıldıramayacağını belirten Deniz Yücel  “Ne yaparsa yapsınlar, İzmir’i kabadayılara, eşkıyalara, alçakça saldıranlara bırakacak değiliz. İzmir İzmirlilerindir, öyle de kalacak” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel – DHA

Yücel şöyle devam etti:

“Bayraklı Yamanlar seçim büromuzda arkadaşlarımızın seçim çalışmalarını yürüttüğü, vatandaşlarımızı ağırladığı sırada, seçim büromuzun önünden geçen  ticari taksinin içinden arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza ateş açılmış, olayda 2 seçim bürosu çalışanımız yaralanmıştır. Arkadaşlarımızın çok şükür ki önemli bir sağlık problemleri yok, her 2’si de taburcu edildi. Ayrıca 8 Mart Cuma akşamı gençlik kolları üyelerimize, başlarında AKP meclis üyesi olan bir şahsın bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından sopalı silahlı saldırıda bulunulmuş ve 7 parti üyesi gencimiz hastaneye kaldırılmıştır. Bu olayda emniyete yansımış bir olaydır. Polis her iki olayla ilgili de soruşturmasını sürdürüyor. Bu olayın arkasında kimler var, dün akşam yine Bayraklı’da yaşanan olayla bir bağlantısı var mı, bu olayın failleri birilerinin taşeronluğunu mu yapıyor, bunlar tespit edilene kadar bu işin peşini bırakmayacak, suçlular adalete teslim edilip, hak ettikleri cezaları alıncaya kadar takipçisi olacağız.” DHA

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Son güncelleme: android-time 18:49 09.03.2019
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