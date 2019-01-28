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CHP’den Kadıköy belediye başkan adayı açıklaması!

CHP'den yapılan açıklamada, "Olası bir bilgi kirliliğine meydan vermemek için Kadıköy adayımızın Sayın Şerdil Dara Odabaşı olduğunu tekrar hatırlatmakta yarar görülmüştür" denildi.

19:32 -
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CHP’den Kadıköy belediye başkan adayı açıklaması!

CHP Basın Biriminden paylaşılan bilgi notunda, bazı basın yayın organlarında “CHP Kadıköy adayının açıklanmasının daha sonraki bir tarihe bırakıldığı” şeklinde yanlış bilginin yer aldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Kadıköy belediye başkan adayımız son MYK ve Parti Meclisi toplantımızda tespit edilmiş olup adayımız Şerdil Dara Odabaşı’nın adı açıklanmıştır. Olası bir bilgi kirliliğine meydan vermemek için Kadıköy adayımızın Sayın Şerdil Dara Odabaşı olduğunu tekrar hatırlatmakta yarar görülmüştür.” AA

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