Son dakika: İstanbul’da 11 ilçede geçersiz oyların sayımı tamamlandı! İstanbul’da son durum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek şunları söyledi:

“İstanbul’da 11 ilçede geçersiz oyların sayımı tamamlandı. 5 bin 768 sandık var. Fark 867. Bu tabloya bir dur deyip kazanana mazbatasını vermek Türkiye’nin de yararına olacaktır. 156 ilçede ilçe seçim kurulları haksız, gerekçesiz sayımları iptal ettiler. 12 ilçede sayımlar devam ediyor.Tablonun değişmeyeceğini gün ışığı gibi Türkiye görüyor.”

YSK’NIN VERİLERİNİ PAYLAŞTI

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da İstanbul’daki seçimlerle ilgili YSK’nın son verilerini paylaştı. İşte o paylaşım;

Ekrem İmamoğlu: 4.171.475

Binali Yıldırım: 4.151.923

FARK 19.552