CHP’li 20 milletvekili önerge verdi: 68 bin İhlaszede’nin 19 yıllık mağduriyetini Meclis araştırsın!

CHP önergesinde, 68 bin İhlaszedenin, Yargıtay tarafından ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan mahkûm edilen İhlas Finans'ın sahibi Mücahit Ören'in şirketlerine el konularak, paralarının ödenmesini beklediği belirtildi. Önergede şöyle denildi:

SEYİRCİ KALINMAZ: Devletin İhlas Finans'ın faaliyetlerine verdiği onaya güvenen vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyete bugün iktidarın seyirci kalması asla kabul edilemez.

KATILIM BANKASI: 2005'te İhlas Finans'ın ‘katılım bankası' olabilmesi için Meclis ihtisas komisyonlarında, CHP milletvekilleri tarafından önerge verilerek kabul edildi ancak genel kurul görüşmelerinde ilgili önergeler Kanun metinlerinden çıkarıldı. Dile getirilen iddialara göre, o dönemde, İhlas Finans'ın 800 milyon dolar malvarlığı ve 500 milyon dolar borcu vardı. Kurum 2005'te TMSF'ye devredilseydi, borçları, malvarlığı satışı yapılarak çok rahat bir şekilde ödenebilirdi.

DEVLET ÜSTLENMEDİ: O dönemde özel finans kurumları garanti kapsamında olmadığı için, mudilerin alacaklarını devlet üstlenmedi. Süreç içerisinde İhlas Holding, 222 bin mudinin alacağını kademeli olarak ödeneceğini duyurdu. Bu dönemde, mudilerin alacaklarının bir kısmı, gayrimenkul veya mal olarak yarım yamalak ödendi. 2009 yılına gelindiğinde 68 bin hesap sahibinin 398 milyon dolarlık alacağı kaldı. İhlas Holding, 2009 yılında küresel krizi gerekçe göstererek, yaklaşık 70 bin mudinin alacağını beş yıl ötelenmesini istedi. AKP Hükümeti de holdingin bu talebini olumlu bularak, mudilerin tüm alacaklarının ödenmesi için 2016'ya kadar süre verdi. 2016'ya gelindiğinde ise holding yine mudilerin alacaklarını ödemedi.

ÖLÜMLE AZALIYOR: İhlas Holding yöneticileri, zaman zaman basına çıkıp “borç şu kadar oldu” diye açıklamalar yapıyor. Rakamlar gün geçtikçe küçülmektedir ve o küçülen rakamların hemen hepsi alacaklıların ölümüyle, mirasçıların takipten düşmesiyle azalmaktadır. İhlas Finans, mesele kendiliğinden çözülsün diye, ödemeleri zamana yaymıştır çünkü süre ne kadar uzarsa, buradan parasını almak için geleceklerin sayısı da o kadar azalmaktadır. Aradan geçen 18 yıllık süre içinde, birikimleri İhlas Finans'ta batan birçok vatandaş hayatını kaybetti. Geriye kalanlar ise bir dernek çatısı altında birleşerek, haklarını aramayı sürdürürken, sosyal medya aracılığı ile seslerini duyurmaya çalışıyor. Toplumsal bir sorun haline gelmiş, kangren olmuş yaraya, AKP Hükümeti ve Saray, mudilerin zaman aşımından dolayı alacaklarını alabilmesi için son bir yılı kalmasına rağmen, seyirci kalmaktan başka bir şey yapmamaktadır.

LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR: Enver Ören'in vefat etmesi sonrasında, İhlas Finans'ın şimdiki sahibi Mücahit Ören, ABD vatandaşı olurken, mağdur ettiği 68 bin İhlaszede, devletin bu yolsuzluğa seyirci kalmamasını, lüks içinde yaşayan Ören'in şirketlerine el konularak, paralarının ödenmesini beklemektedir. İhlas Finans'a birikimlerini yatıran vatandaşlarımızın, zamanaşımı süresi dolmadan, yaşadığı mağduriyetin önüne geçilmesi, alacaklarını bir an önce almaları için çözüm yollarının üretilmesi ve İhlas Finans'ı 2001 sonrası süreçte kimlerin koruyup kolladığının araştırılması, alınacak tedbirlerin Yüce Meclisimizce tespiti amacıyla bir Meclis Araştırması açılması yerinde olacaktır.