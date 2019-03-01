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CHP’li aday camide seçim çalışması yaptı!

Her seçimin kanayan yarası "Dini siyasete alet etmenin" son ibretlik örneği Samsun'da yaşandı. Atakum İlçesinin CHP'li belediye başkan adayı seçim çalışmaları için gittiği mahallede bir camide toplantı yaparak oy istedi. Adayın fotoğrafı da caminin içine asıldı. İşte görenleri isyan ettiren o toplantının detayları...

İsmail AKDUMAN / Samsun
14:36 -
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CHP’li aday camide seçim çalışması yaptı!

Atakum İlçesi’nin CHP’li belediye başkan adayı Cemil Deveci, seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde Şenyurt Mahallesi’ne gitti.

Akşam saatlerinde mahalleye çakarlı araçla giriş yapan Deveci, meşalelerle karşılandı. Ardından mahalle camisine giden Deveci, burada toplanan vatandaşlarla sohbet ederek projelerini anlattı.

MASA VE SANDALYELER TAŞINDI

Camiye ait ses sistemini kulanarak konuşma yapan Cemil Deveci, vatandaşlardan kendisine destek olmalarını istedi. Camiye toplantı için masa ve sandalyeler taşındı. Toplantıya gelenler için çay ve kuru pasta ikram edilirken, bazı vatandaşlar da yerde oturtu.

SEÇİM AFİŞİ ASILDI

Deveci daha sonra da cami içinde vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektirerek ayrıldı. Caminin iç duvarlarına Deveci’nin afişlerinin asılması ise dikkat çekti. Deveci mahalleye yaptığı ziyaretin fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Son güncelleme: android-time 14:40 01.03.2019
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