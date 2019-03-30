CHP’li adaya akıl almaz oyun

ADAYLAR ANLATIYOR

Beş yıl önce yapılan seçimleri 24 oy farkla kazanan Aksaray Yeşiltepe beldesi belediye başkanı ve adayı Tahsin Çelik, bu kez kazanmasın diye CHP'li 44 seçmen habersizce belde dışındaki yerlerde görevlendirildi. CHP'li Çelik SÖZCÜ'ye “44 seçmenimizi bilgileri olmadan başka yerlere parti temsilcisi diye yazmışlar. Suç duyurusunda bulunduk. Önümüzü kesmek için şeytanın aklına bile gelmeyecek yola başvurdular'' dedi. Tahsin Çelik şunları söyledi: “Önce CHP'ye oy veren 60'dan fazla kişiyi bilgileri dışında beldemiz dışındaki yerlere parti temsilcisi olarak görevlendirdiler. Seçim Kurulu'na başvurduk, talebimizi reddettiler ancak mücadelemiz sürüyor. Sahada alnımızın akıyla kazandığımızı hile ile almaya çalışıyorlar ama bu şeytani oyunun peşini bırakmayacağız. Kazanan biz olacağız.”