CHP’li Akpolat’tan ‘İleri yaşta üretkenlik merkezi’ projesi

CHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat, Etiler Dinlenme ve Bakım Evini ziyaret ederek, bakım evinde kalan yaşlıların sorunlarını, beklentilerini dinledi. Akpolat, bütün talepleri yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

İLERİ YAŞTA ÜRETKENLİK MERKEZİ

Emeklilerimizi, yaşlılarımızı eve kapanmaya, hareketsizliğe ve hatta Demans'a, Alzheimer'a asla mahkum bırakmayacağım diyen Akpolat, hazırladıkları “İleri Yaşta Üretkenlik Merkezi” projesini bir an önce hayata geçireceklerini söyledi.

Akpolat şöyle konuştu; “Beşiktaş'ı yaşlı dostu bir kent haline getireceğim! Aktif yaş almanın yolu, üretkenlikten geçiyor. Beşiktaş'ta ‘Sen yaşlısın, geç kenarda otur.' devrini kapatacağım. Emeklilerimizi, yaşlılarımızı eve kapanmaya, hareketsizliğe ve hatta Demans'a, Alzheimer'a asla mahkum bırakmayacağım. Özellikle ekonomik şartlardan dolayı evlerine hapsolmuş emeklilerimizi yeniden hayata ve kentimize kazandıracağım.

AKPOLAT: BU PROJE DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

Beşiktaş'ın farklı noktalarında ‘İleri Yaşta Üretkenlik Merkezleri' açacağını ifade eden CHP'li Akpolat, “İddia ediyorum; bu proje önce tüm Türkiye'ye, sonra da dünyaya örnek olacak. Koruyucu hekimlik felsefesini benimseyeceğiz ve hastalıklar ortaya çıkmadan onları önleyebilmek için yaşlılarımıza düzenli olarak işitme ve göz tarama testleri yapacağız. Yaşlılarımızı evden çıkarıp ‘Yaşayan Parklar'a götüreceğiz. Bu parklarda çok ucuza çay içecek, sosyalleşecekler” ifadelerini kullandı.