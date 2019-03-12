CHP’li Bankoğlu’na ‘terör örgütü propagandası’ndan soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “27’nci Dönem CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında, 11 Mart 2019 tarihinde Halk TV isimli televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan Siyaset Kültürü isimli programda yaptığı ‘PKK’lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler, hiç farketmez’ şeklindeki açıklamaları nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapma’, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Bankoğlu konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaparak sözlerinin manipüle edildiğini belirterek şunları söylemişti:

“Bir Televizyon programında yaptığım konuşmada, kullandığım bazı ifadeler konuşmanın içinden çekilip alınarak, hakkımda bir karalama kampanyası başlatılmıştır.

Bu karalama kampanyası, açıkça seçmenleri manüple etmeye yönelik provokatif bir girişimdir. Bu nevi saldırılar seçim kampanyasında Ak Parti sözcülerinin ve onların yandaşı olan medya organlarının ylaygın ve ahlak dışı bir tutumuna dönüşmüştür.

TV programında ve fırsat bulduğum her ortamda tüm seçmenlerin, eşit haklara sahip olduğu inancı ile oylarına talip olduğumuz defaten ifade ettim. Her fırsatta ediyorum, edeceğim de. Programda ifade ettiğim “PKK’lılar”, “Zillet İttifakı” nitelemeleri bana ait nitelemeler değil, AKP sözcülerinin seçim meydanlarında kendilerinden olmayan seçmenleri karalamak, ayrıştırmak, bölmek yaftalamak üzere geliştirdikleri nitelemelerdir. Ben de onların bu yaftalamalarına kinayeli bir gönderme yaparak; siz ne kadar seçmenleri PKK’lı zillet ittifakçı ve sair gibi ifadelerle bölmeye çalışırsanız çalışın; biz onları esnaf, anne, genç, taşeron işçi, yanı yurttaşlarımız olarak görüyoruz. Sizin dışlamaya ve bölmeye çalıştığınız seçmenleri biz farklılıkları ile kabul ediyor ve oylarına talip oluyoruz dedim”