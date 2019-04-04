CHP’li Barut: Mutfakta yangın var!

Mart ayında pırasa, çarliston biber, patlıcan, patates ve soğan gibi birçok sebze ve meyve fiyatlarının yüzde 200 oranlarına dek arttığına dikkat çeken CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, sorunu çözmek yerine göstermelik olarak uygulamaya konulan tanzim satış noktalarının da çare olmadığını anlattı. Mart ayında taze sebze ve meyvedeki fiyat artışlarıyla birlikte yıllık artışın son bir yılda yaklaşık yüzde 70 oranında yükseldiğini dile getiren Barut, “Aylık enflasyona en büyük katkının gıda fiyatlarından geldiği ortada. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 31’i aştı. Tanzim satışları gibi uygulamaların, soğan depolarını basmanın, domates ve patateste gümrük vergilerini sıfırlamanın çözüm olmadığını bir kez daha gördük” diye konuştu.

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“HEPİMİZİ KÜL EDEN BU YANGIN DAHA ÇOK ÜRETİMLE SÖNER”

Mutfaktaki yangını söndürmek için önerilerini sıralayan CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“3 Kasım 2002 tarihinden beri ülkeyi yöneten AKP iktidarı, çiftçiyi, hayvancılıkla uğraşan yurttaşları ve tarımı desteklemek yerine etinden samanına kadar her şeyi sıfır gümrük uygulamalarıyla ithal etmiştir. Sanayicisinden çiftçisine herkesin taleplerine kulak tıkayan, onları görmezden gelen bu iktidar, bir gün halcileri, bir gün çiftçileri, bir gün marketleri suçlayıp topu taca atmaya çalışıp sorumluluktan kurtulacağını sanıyordu. Bazen ‘dış güçler’ bazen de ‘faiz lobisi’ diyerek kabahatini gizlemeye çalışıyordu. Ama acı gerçekler kendini her seferinde tekrar hatırlattı. Mart ayında gıda, sebze ve meyve fiyatlarındaki rekor artışlar çözüm için ne yapmamız gerektiğini bir daha ortaya koydu. Herkesi, esnafından çiftçisine, sanayicisinden iş insanına, emeklisinden işçisine hepimizi kül eden bu yangını ancak daha çok üretimle söndürebiliriz. İthalat ve tüketime dayalı ekonomi anlayışından vazgeçilerek, tarım ve sanayi başta olmak üzere üretimin ve üretenlerin desteklenmesi gerekmektedir. Derhal tarımsal üretimi, çiftçileri ve tüm üretenleri destekleyen bir model geliştirilmelidir. Üreticilerimize en büyük girdileri olan mazot, gübre ve zirai ilaçlar daha kolay ve ucuza sunulmalıdır. Çiftçi ürettiğinden kazanmalı, yurttaşlar daha ucuza tüketim yapabilmelidir.”