CHP’li Başkan Belediyenin borçlarını görünce şaşırdı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum Belediyesi’nin borç tablosunu kamuoyuyla paylaştı. Başkan Deveci, devraldıklarında borcun 222 milyon olduğunu kaydederek şöyle konuştu; “Atakum Belediyesi, geride kalan beş yıl içinde 60 milyon lira değerinde taşınmaz satmış; 180 milyon liranın üzerinde borç yapmış ve ayrıca belediye bünyesinde faaliyet gösteren Atakum İmar İnşaat Şirketi’nin de yaklaşık 50 milyon lira borcu mevcuttur. Bu borçlara karşılık Atakumlular her ay 4 milyon lira faiz; 1.5 milyon lira kredi taksiti ödemek zorunda bırakılmıştır. Bu süreç 2025 yılı sonuna kadar devam edecektir”