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CHP’li Başkan Belediyenin borçlarını görünce şaşırdı

Samsun'un Atakum ilçesinin yeni belediye başkanı CHP'li Cemil Deveci 31 Mart seçimleri sonrası görevi AKP'li İsak Taşçı'dan devralmıştı. Başkan Deveci Atakum Belediyesi’nin borç miktarını açıklayarak borcun 222 milyon olduğunu söyledi. Başkan Deveci, "Belediyeyi teslim aldığımızda şunu bir kez daha gördük ki; Atakum Belediyesi bizim tahmin ettiğimizden de kötü yönetilmiş, kaynakları kötü kullanılmış, bir kişilik iş üç kişiye yaptırılmış, liyakata ve ihtiyaca göre değil, yandaşa göre iş üretilmiş" dedi.

İsmail AKDUMAN / Samsun
11:45 -
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CHP’li Başkan Belediyenin borçlarını görünce şaşırdı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum Belediyesi’nin borç tablosunu kamuoyuyla paylaştı. Başkan Deveci, devraldıklarında borcun 222 milyon olduğunu kaydederek şöyle konuştu; “Atakum Belediyesi, geride kalan beş yıl içinde 60 milyon lira değerinde taşınmaz satmış; 180 milyon liranın üzerinde borç yapmış ve ayrıca belediye bünyesinde faaliyet gösteren Atakum İmar İnşaat Şirketi’nin de yaklaşık 50 milyon lira borcu mevcuttur. Bu borçlara karşılık Atakumlular her ay 4 milyon lira faiz; 1.5 milyon lira kredi taksiti ödemek zorunda bırakılmıştır. Bu süreç 2025 yılı sonuna kadar devam edecektir”

Son güncelleme: android-time 11:50 30.05.2019
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