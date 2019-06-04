CHP’li başkan isyan etti: Kalorifer yok, ateşçi ve tesisatçısı var

CHP’li Beğendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, 31 Mart seçimlerinden sonra beldede yeni bir dönem başladığını belirterek, iktidar partisi tarafından 3 dönemdir yönetilen bir belediyeyi borçla devraldıklarını söyledi.

AKP’li halefinin Beğendik için “Trakya'nın incisi yapacağız” diye yola çıktığını belirten Başkan Örnek, “Gelişimine katkı yapmadıkları gibi beldemiz maalesef ki mali tablo olarak çok zor durumda bırakılmıştır. Belediyemizin ekonomisi iyi yönetilmemiştir. Borç kimsenin şahsi borcu değildir. Beğendik halkının, hatta doğmamış bebeğin borcudur. Borcun yanı sıra beldenin var olan gelir kaynakları satılmıştır. Bu borcu yapanlar ya da yapılmasına göz yumanlar başını yastığa koyduklarında rahat ve huzurlu olduklarını düşünmüyorum. Bırakılan bu borçla bırakın bir belde yönetmeyi yeniden yeni bir belde inşa edilirdi. Bu süreçte biz hem borçlandık hem de 50 yıl geriye gittik. Harabeye döndük” şeklinde konuştu.

KALEM KALEM AÇIKLADI

Örnek, “İller Bankası’ndan çekilen kredi 5 milyon 666 bin lira, çekilen krediden kullanılan para 4 milyon 890 bin lira, bu zamana kadar ödenen kredi miktarı 1 milyon 214 bin lira iken kalan kredi borcumuz 3 milyon 676 bin liradır. Bir de bu miktara faiz olarak 2 milyon 717 bin 916 lira ekleniyor. Toplam borç 6 milyon 428 bin 667 liradır. İl Banka çekilen ve kullanılmayan para 776 bin liradır. SSK, vergi dairesi, emekli sandığı, birliklere olan borç 7 milyon 748 bin 22 lira. Bu borç ödenmediği için her ay SSK ve vergiye ortalama 154 bin 960 lira faiz üstüne ekleniyor. Bu borç için yapılandırılmaya gidilmiş ancak ödenmemiş. Belediyenin esnafa borcu da 251 bin 597 lira. Özel bir bankadan 290 bin lira kredi çekilmiş. Bu 290 bin liralık paranın 80 bin 129 lira da faizi var. Toplamda bankaya da 174 bin 135 liralık borcumuz var. Personel alacakları, maaşları, primleri, sosyal denge ile birlikte 418 bin 468 lira. Toplamda 15 milyon 220 bin 892 liralık bir borç. Bunun yanı sıra beldemizin en büyük sorunlarından birisi olan içme suyu ile ilgili talep edilen İller Bankasına bir kredi miktarı var. Bu talepte de KDV hariç 9 milyon 832 bin TL'lik bir bedel çıkardılar. Bu proje de yüzde 50 destekli olacak. Bunu da koyduğumuzda KDV dahil 5 milyon 800 bin 880 lira. Yani bunların hepsini topladığımızda Beğendik Belediyesi’nin borcu 21 milyon 21 bin 772,17 liradır” şeklinde konuştu.

“KENDİ KIZI DA BELEDİYEYE İŞE ALINMIŞ”

Başkan Örnek görevi devraldıklarında borçların yanı sıra işe alımlarda ilginç bir tablo ile karşılaştıklarını belirterek, “Belediye de kalorifer yok ama kalorifer ateşleyici ve kalorifer tesisatçısı personeli alınmış. Yakın akrabaları ve kendi kızı da belediyeye işe alınmış” ifadelerini kullandı.

Beldenin içme suyu arıtma tesisinin sağlıklı diye kötü koşullarda kullanıldığını belirten Başkan Örnek, kanalizasyon büzlerinin içinden akması gereken pis suların, yolun üstünden aktığını tekrardan ıslah etmeye çalıştıklarını söyledi.