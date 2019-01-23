CHP’li Başkan: Soruşturmayı ben başlattım

Gelir Birimi'nde bir personelin usulsüzlükle sahte evrak hazırlayarak zimmetine para geçirdiği tespit edildikten sonra, ilgili personel 29 Kasım 2018 tarihinde derhal işten uzaklaştırıldığını belirten Gürkan, “30 Kasım 2018 tarihinde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na tarafımdan konu ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Aynı gün kurum içinde de konu ile ilgili tarafımdan idari soruşturma ve İç Denetçiler tarafından da mali araştırma başlatılmıştır” açıklamasında bulundu.

TÜM DETAYLARI İLE AYDINLATILMASI İÇİN

Başkan Gürkan, durumun ortaya çıkmasının ardından olayın tüm detayları ile aydınlatılması amacıyla hem Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu, hem de verdiği talimatla kurum içerisinde başlatılan idari soruşturmanın devam ettiği bilgisini verdi.

SAHTE EVRAK HAZIRLANMASINDAN KAYNAKLANIYOR

Konu tüm yönleriyle incelendiği belirten Gürkan, “Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı su ve belediye vergi işlemlerinin yürütüldüğü Gelir Birimi'nde bir personelin usulsüzlükle sahte evrak hazırlamasından kaynaklanıyor. Bugün bazı basın yayın organlarında konu ile ilgili çıkan haberler, bu soruşturma kapsamında sürdürülen işlemlerle ilgilidir” ifadelerini kullandı.

Tame