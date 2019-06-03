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CHP’li başkan turnikeleri söktürdü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde belediye girişindeki turnikeler kaldırıldı. Eski belediye başkanı AKP’li Nevzat Doğan zamanında yerleştirilen turnikelerin kaldırılması talimatını veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “Vatandaşımız hiçbir engelle karşılaşmadan belediyeye girebilsin” dedi.

10:14 -
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CHP’li başkan turnikeleri söktürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde CHP'li belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP'li başkan Nevzat Doğan tarafından inşa edilen güvenlik turnikelerini söktürdü.

FOTO:SÖZCÜ – İzmit Belediyesinin girişindeki turnikeler artık yok.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “İşi olsun olmasın İzmit Belediyesi'ne giren herkesin mutlu çıkmasını istiyorum. Vatandaşımız hiçbir engelle karşılaşmadan bu belediyeye kendi belediyesi olduğunu bilerek girsin. Belediyeye gelen vatandaşın önüne engel konulmasını doğru bulmuyorum. Vatandaşımız hiçbir endişe duymadan, korkmadan, çekinmeden ‘bu belediye benim' diyerek İzmit Belediyesi'ne girebilmeli” şeklinde konuştu.

Fatma Kaplan Hürriyet

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, 31 Mart’taki seçimlerde İzmit’ten belediye başkan adayı olarak gösterilmiş, yüzde 50 oyla en yakın rakibi AKP adayı Azize Sibel Gönül’ü geçerek başkanlık koltuğuna oturmuştu.

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