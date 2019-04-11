CHP’li Başkan Zeydan Karalar ayağının tozuyla müjdeyi verdi

Ceyhun ÖZGÖNÜL/ADANA

Zeydan Karalar, mazbatasını aldıktan hemen sonra Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanan binlerce Adanalı'yı selamlama konuşması yaptı. Konuşmasına Adana'nın son olarak 30 yıl önce CHP'li belediye başkanı tarafından yönetildiğini hatırlatarak, “30 yıl sonra sizlere bu günleri yaşatmanın büyük gururu yaşıyorum”diyen Karalar, vatandaşların şikayetlerine neden olan içme suyu fiyatlarında indirime gideceklerinin müjdesini verdi. Karalar, “Suyu kademeli olarak ucuzlatacağız. İlk olarak Mayıs ayında ucuz su kullanacaksınız” diye konuştu.

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Karalar, şöyle devam etti: “Şikayet için değil durumu bilin diye söylüyorum. Adana Büyükşehir belediyesi'nin borcu, 2014 te borç 1.78 milyar iken şu an 4 milyar. ASKİ'nin de 923 milyon, toplam 5 milyar borç var. Gelir gider arasında her ay 60 milyon açık var.

İşine emek verenler, çalışan kardeşlerimiz hiç endişe etmesinler. Ancak belediyenin sırtında yük olan çalışmadan para alan bankamatikçiler kusura bakmasın. Bizden Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olur, yolumuz onun yoludur, başka yolumuz yoktur. Kutlamaları kısa kesmemiz lazım, çünkü yapacak çok işimiz var” dedi.