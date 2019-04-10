CHP’li başkana 687 bin liralık haciz şoku

31 Mart Yerel Seçimleri sonucu Atakum Belediye Başkanı seçilen Cemil Deveci, düzenlenen devir teslim töreni ile belediye başkanı mührünü ve makamı devraldı. Deveci, görevinin ilk saatlerinde, önüne gelen haciz dosyası ile şok yaşadı. İcra Müdürlüğü’nden belediyeye 687 bin 528 lira haciz dosyası gönderildi.

BELEDİYE BORÇLARINI ÖDEMEMİŞ

Hukuksal süreç ile alakalı gerekli işlemlerin yapılacağını belirten Başkan Cemil Deveci “Hizmete başladığımız ilk dakikalarda böyle bir icra takibi ile karşılaşmak üzücü bir durum. Bir enkaz devralacağımızı biliyordum ancak ilk günden de böyle durumla karşılaşacağımızı tahmin etmemiştik. Gerekli tüm işlemlerin başlatılması için arkadaşlarımız çalışmalara başladı” diye konuştu.

Diğer taraftan Samsun'un 192 bin nüfuslu ilçesinin Atakum Belediyesi'nin Sayıştay raporlarına göre 129 milyon TL'ye yakın borcu olduğu tespit edilmişti.