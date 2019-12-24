CHP’li başkandan Çin’e ‘Doğu Türkistan’ tepkisi: Askıya aldık

CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman son günlerde Çin'de Türklere yapılan zulme karşı sessiz kalmayarak tepkisini ortaya koydu.

Başkan Salman, Çin'in Doğu Türkistan'da Türklere yapılan işkenceler nedeniyle Panjin kenti ile yürütülen kardeş şehirler ilişkisini askıya aldığını bildirdi.

“İNSANİ SEVİYEYE GELENE KADAR DAVET ETMEYECEĞİM”

Başkan Vefa Salman şunları söyledi;

*Çin tarafından Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan işkence, eziyet, baskı ve dayatma dayanılmaz hale geldi. Oradaki Türkler seslerini ne yazık ki duyuramıyorlar.

*Kentimizin Çin'in Panjin kenti ile yıllar önce yapılmış kardeş şehir ilişkileri mevcut. Panjin kentimizin ilk kardeş şehirlerinden biridir. Yalova Belediyesi ve Belediye Başkanı olarak Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı eziyetlere tepki olarak, Panjin kenti ile kardeş şehir ilişkilerimizi askıya aldım.

*Uygur Türklerinin yaşam şartları insani seviyeye gelene kadar, bir Çinli kalitesinde hayatlarını idame ettirene kadar bu süreç böyle devam edecektir. Yalova'da olacak hiçbir etkinliğe Çinlileri ne davet edeceğim, ne de onların davetlerine icabet edeceğim.

*Bu böyle bilinsin. Olumlu şartlar oluşana kadar bu ilişkiler böyle sürecek” ifadelerini kullandı.