CHP’li Belediyeye ‘Topal Ördek’ ablukası

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci toplantısı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in başkanlığında yapıldı. Toplantıda, başkan Seçer’in 165 milyon lira borçlanma yetkisi talebine Plan ve Bütçe Komisyonu’nun ret kararı da ele alındı. Son derece hareketli geçen mecliste söz alan CHP'li üyeler, Cumhur İttifakı'nın Ankara'dan alınan talimatla meclisi kilitleyerek, CHP'li Belediyeyi zor duruma düşürmek istediklerini dile getirdi.

“KİLİTLEMEK İSTEMİYORUZ”

MHP grubu adına söz alan Mahmut Tat ise, “Böyle bir talimat yok, ancak bir parti disiplini ve gurup kararımız var. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni kilitlemek istemiyoruz. Biz başkan Seçer’den 2.7 milyar borcun hesabını sormuyoruz. Başkan Seçer’in bu borcun hesabını sormasını istiyoruz” dedi.

CHP grubu adına söz alan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de, “Arkadaşlar ciddiyetle yaklaşalım. Bunun pazartesisi var. Bu insanlar maaş ister, otobüsler mazot ister. Bir işletmeyi borç değil, nakit akışının kesilmesi batırır. Bu belediyenin de nakit akışına ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

SENDİKA TARTIŞMASI

Mecliste Mahalli İdareler İşveren Sendikası üyeliği de sert tartışmalara neden oldu. Başkan Seçer borç batağında olan belediyenin bu sendikaya yıllık 300 TL aidat ödendiğini, bunun iptalini istedi. Bu sırada söz alan Erdemli Belediye Başkanı MHP'li Mükerrem Tollu ise sendikanın önemli hizmet verdiğini iddia ederek üyeliğin devamı gerektiğini ifade etti.

Yapılan oylamada, AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla sendika üyeliğinin devamı yönünde karar çıktı.

İSTANBUL SEÇİMLERİ

Son derece hararetli geçen meclis toplantısında konuşan CHP'li Vahap Seçer şunları söyledi:

“Ankara'dan beyanatlar veriliyor. Topal ördek. Ben böyle bir ironi mi, bir benzetme mi yaptım? Ama meclis aritmetiği benim aleyhimedir. Sizleri ikna etmek zorundayız, siyaset yapıyoruz. Grup kararı aldınız? Bir arkadaşımızın Ankara'dan talimat aldığınızı söylemesine alınganlık yaptınız. Ancak ben bunu söylemiyorum. Size de hak veriyorum. Ama bakın grup kararı alıyorsunuz. Ben sizin talimat aldığınızı söylemiyorum. Ama Türkiye de hepimizin arzu etmediği olumsuz bir hava var. Keşke İstanbul seçimleri sonuçlanmış olsaydı burada ki tablo farklı olurdu birbirimizi kandırmayalım”

RAPOR KOMİSYONA İADE EDİLDİ

Başkan Vahap Seçer, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, başkanlık makamına borçlanma yetkisi verilmesi önergesini reddeden raporunun komisyona iadesini, komisyonun konuyu yeniden değerlendirmesini önerdi. Yapılan oylama sonunda rapor yeniden Plan ve Bütçe Komisyonu’na iade edildi. Başkan Seçer’in borçlanma yetkisi talebi önümüzdeki meclis oturumlarında görüşülecek.

79 üyeli Mersin Büyükşehir Meclisi'nde, MHP 31, CHP 28, AKP 14, İyi Parti 3, HDP 2, DP 1 üyeyle temsil ediliyor.