CHP, Sinan Aygün’ün iddialarını yargıya taşıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında basın açıklaması yaptı.

Aygün ile 3 yıldır görüşmediğini söyleyen CHP’li Kuşoğlu, iddiaları medyadan öğrendiğini ifade etti.

“AYGÜN’ÜN BEYANI DOĞRU DEĞİL”

Aygün’ün iddialarını yargıya taşıyacağını belirten Kuşoğlu, şunları aktardı:

* Sinan Aygün de benimle görüştüğünü söylemiyor. Her nedense konuyla ilgilenen iki dostu, arkadaşı olduğunu, onların devreye girdiğini öne sürüyor. Onların “dostları” olduğunu, onları çok sevdiğini ve onların adını vermeyeceğini söylüyor. Beni dost, arkadaş görmemesinden memnuniyet duyarım. Ancak düşmanlığının sebebini anlayamadığımı da belirtmek isterim.

* Sinan Aygün, adımı bu işe karıştırma çabasına “Ağabeyimi” de ilave ediyor. Genelkurmay İstihbaratta çalışıyordu, FETÖ’den açığa alındı diyor. Öğretmen Albay olan ağabeyim değil, kardeşim, 6 yıl önce emekli olmuş ve FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmayan, gurur duyduğum, vatansever birisidir. Yani Sinan Aygün’ün bu beyanı da doğru değildir.

* Sinan Aygün’ün bu iddialarını yargıya taşıyorum, ancak; durum böyle olmakla birlikte, Sinan Aygün’ün yaptığı gibi benim sürekli olarak bu hadiselere karıştırılmak istenmemin nedenini sizin ve milletimizin sağduyusuna bırakıyorum.

NE OLMUŞTU?

Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP’li üç belediye meclis üyesi hakkında, TOGO Kuleleri olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık’ta mühürlenmesinin ardından suç duyurusunda bulunmuş ve bazı iddialar ortaya atmıştı.

Sinan Aygün; Mansur Yavaş ve ekibinin, TMMOB lehine çıkan mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşımak karşılığında kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediğini, bu parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.