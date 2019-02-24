CHP’li Çalkaya’dan protesto mitingi

Mehmet Ali Çalkaya, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği ve binlerce kişinin katıldığı mitingde, Balçova İlçe Seçim Kurulu'na takılan yargı cezası hakkında şu bilgiyi verdi: “10 Ekim 2015'te Ankara Gar'ında bir katliam yaşandı. 12 Ekim'de KESK tarafından Gündoğdu Meydanı'nda bu katliamı protesto etmek için bir miting düzenlendi. O zamanki il başkanımız, milletvekillerimiz, diğer belediye başkanı arkadaşlarımla birlikte ben de o mitinge katıldım. Alandaki onbinlerce kişi gibi slogan attım. Bu sloganlar nedeniyle bana Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı dava açıldı. Cumhurbaşkanı 15 Temmuz hain darbe girişimden sonra açtığım tüm davaları geri çektim demesine rağmen sadece benim davam devam ettirildi. 11 ay 20 gün hapis cezası para cezasına çevrildi. Ben de cezamı ödeyerek suç olan şeyin karşılığını ödedim” dedi.

“HAKARET SUÇU ADAYLIĞA ENGEL DEĞİLDİR”

İlçe seçim kurulunun, hakaret suçu nedeni ile adaylığı için mahkemeden evrak isteme kararının “Tam hukuksuzluk” olduğunu iddia eden Çalkaya, "Hakaret suçu sadece yüzde

62 oy alan benim için değil, hiç kimse için seçilmeye engel bir durum olamaz. Biz burada milli iradenin ayaklar altına alınmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Siyasi ayak oyunları ile adaylığının engellenmek istendiğini iddia eden ve hakkını hukukta arayacağını belirten Çalkaya, konuşmasını “Başkan olmam, olmamam önemli değil. Halka hizmet edeceğim. Bu ülkede demokrasi rayına oturana kadar uyumak yok, yatmak yok. çalışacağız. Demokrasi rayına oturana kadar uyku bana haram. Hepimiz koşturacağız. Burası Balçova buradan çıkış yok. Martın sonu bahardır. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Bu ülkenin bütün topraklarında çiçekler açacak” ifadelerini kullandı.

YÜCEL'DEN “AKP'NİN YSK'SI OYUN OYNUYOR” İDDİASI

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “İsmi Balçova ile özdeşleşmiş Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı AKP'nin YSK'sı tarafından engelleniyor. Neymiş, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmiş. Bu olay nedir anlatayım: CHP İzmir İl Başkanlığı'nın, sendikaların katıldığı bir eylemde slogan atılmış, Cumhurbaşkanı'na hakaret teşkil eden. Belediye başkanımız boylu poslu, endamlı, yürüyüşün en önünde, pankart taşımış. Bu yüzden Mehmet Ali Çalkaya'ya 11 ay 20 gün ceza verilmiş. Seçilme hakkını kaybetmesi için aldığı cezanın 1 yılın üzerinde olması gerekiyor. Anayasanın 76. maddesine göre seçilme hakkına sahiptir belediye başkanımız. Burada bir oyun oynanıyor. AKP'nin YSK'sı, 15 senedir kente hizmet eden başkanımızın adaylığını kanunlara aykırı şekilde engelliyor. Hem bunu yapıyorlar, hem de demokrasiden, hukuk devletinden bahsediyorlar. Halkın iradesine darbe vurulmaya çalışılıyor” dedi.

SOYER : “KAMU VİCDANI YARALANIYOR”

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer de “Türkiye'de 10 tane belediye başkanının adını sayarsanız iz bırakanlar içerisinde, herhâlde Çalkaya Türkiye'nin en öncü belediye başkanlarından biridir. Türkiye'de rejim değişti ve her gün iktidarın merkezi otoriteyi güçlendirdiği, otoritenin giderek merkezde toplandığı düzene gidiyoruz. Bu çok tehlikeli bir gidiş. İktidarın bir kişinin dudağın arasında olması bu memleketin insanlarına en büyük haksızlıktır. Bu memleket, demokrasiyi özümsemiş insanların memleketidir. Bizi demokrasiden kopartamazlar. Eğer bu kent bir şeyin kalesiyse demokrasinin kalesidir. Onun taşlarını tek tek sizler ördünüz. O demokrasiyi sonuna kadar savunmak zorundayız. Burada hepimizin içiniz parçalayan bir şeyle karşı karşıyayız. Bu memlekette kimlerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Halka mal olmuş başkanın hakaret dolayısıyla 11 ay 20 günlük ceza ile seçilme hakkının elinde alınması kamuoyunun vicdanını yaralıyor. Hepimizin kalbi yaralı, vicdanı yaralı, onun için buna teslim olmamak zorundayız. Rıza göstermemek zorundayız. Başkanımıza sahip çıkmak zorundayız. Bu hepimizin vicdan, namus borcudur.” diye konuştu.