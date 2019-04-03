CHP’li Çelebi: Hayırdır tabloları nereye götürüyorsunuz

Çelebi aynı zamanda sosyal medya hesabından götürüldüğü iddia edilen tabloların çıplak halleriyle bazılarının muhafazalarda taşımaya hazır hale getirilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Esenler Belediyesi tarafından CRR'da düzenlenen Su Kasidesi eserleri olduğu bilgisi geldi. Takipteyiz, her ihbarı önemsiyoruz. https://t.co/g79h6mhhYo — Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) 3 Nisan 2019

CHP’li Çelebi sonraki paylaşımında ise olayın takipçisi olduklarını belirterek “Esenler Belediyesi tarafından CRR’da düzenlenen Su Kasidesi eserleri olduğu bilgisi geldi. Takipteyiz, her ihbarı önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.