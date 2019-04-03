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CHP’li Çelebi: Hayırdır tabloları nereye götürüyorsunuz

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ilginç iddialarda bulundu. Çelebi Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadir Topbaş Kültür Merkezi tabloların bir yere götürüldüğünü belirterek "Hayırdır Büyükşehire bağlı Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezindeki tabloları nereye götürüyorsunuz?" dedi.

14:49 -
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CHP’li Çelebi: Hayırdır tabloları nereye götürüyorsunuz

Çelebi aynı zamanda sosyal medya hesabından götürüldüğü iddia edilen tabloların çıplak halleriyle bazılarının muhafazalarda taşımaya hazır hale getirilmiş fotoğraflarını paylaştı.

CHP’li Çelebi sonraki paylaşımında ise olayın takipçisi olduklarını belirterek “Esenler Belediyesi tarafından CRR’da düzenlenen Su Kasidesi eserleri olduğu bilgisi geldi. Takipteyiz, her ihbarı önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 15:08 03.04.2019
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