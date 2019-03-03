Saray’da görevli 5 bin polis o ilçede mi oy kullanacak? | Son dakika haberleri

‘142' ADLI BELGE: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle önerge veren Emir, seçimlerde ilçe seçim kurullarından sandık görevlileri ile güvenlik görevlilerine verilen “142” adlı bir belge olduğunu ve ancak bu belgeye sahip olan kişilerin istediği sandıkta oy kullanabildiğini ifade etti. Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaklaşık 5000 polisin görev yaptığını ve bu polislerin tamamının seçim günü görevli gibi gösterilerek, sarayın bulunduğu ilçe olan Yenimahalle'de oy kullanacağı iddiasının kendisine ulaştığını belirten CHP'li Emir, Bakan Soylu'ya bunun doğru olup olmadığını sordu.

KİRLİ OYUN: Murat Emir, polislerin CHP'li Yenimahalle Belediyesi'nin olduğu yerde oy kullandırma girişiminin vahim bir iddia olduğunu belirterek “Şayet doğru ise; yapılması istenen açıktır. Polis memurlarının Yenimahalle'de oy kullanması sağlanarak bu yolla ilçede yığılma yapılması planlanmaktadır. Bilek gücüyle Yenimahalle'yi alamayan AKP, kirli bir oyuna başvurmaktadır” ifadesini kullandı.

‘MÜKERRER OY' İDDİASI: 142 belgesine sahip bir güvenlik görevlisinin istediği sandıkta oy kullanabildiğini de ifade eden Emir, “Oy kullanımıyla beraber kesinlikle sandık kuruluna verilmesi gereken bu belge, sandık kurulu tarafından alınmadığı takdirde belge sahibi kişi, farklı sandıklarda yeniden oy kullanılabiliyor. Bu yolla çok sayıda mükerrer oy kullanılabiliyor” dedi.

KAÇ GÖREVLİYE BELGE VERİLDİ?: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görev yapan polis memuru sayısını ve kaçının 31 Mart seçimleri için görevlendirileceğini soran Emir, “Sarayda görev yapan polis memurlarının, 31 Mart yerel seçimlerinde, görevli gibi gösterilerek, Yenimahalle ilçesinde oy kullanacakları iddiası doğru mudur?” diye sordu. Emir, ayrıca ülke çapında kaç güvenlik görevlisi için 142 belgesi hazırlanmasının planlandığı sorusunu yöneltti.