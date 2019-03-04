CHP’li Erdursun’dan miting gibi nokta buluşması

Huzurlu Yıldırım sloganıyla yola çıkan ve vatandaşlardan büyük ilgi gören CHP ve Millet İttifakının Yıldırım Belediye Başkan Adalı Özgür Erdursun' yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı Mesken Meydanında düzenlenen nokta buluşmasında “Ben hesap adamıyım, Nilüfer'in bütçesi 300 milyon lira ama Yıldırım'ın bütçesi 600 milyon lira biz Yıldırım'ı yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için projelerimizi hazırladık” dedi.

Seçildikleri zaman Yıldırım'ın hak ettiği huzur ve hizmete kavuşacağını belirten Erdursun “Biz kimseyi ötekileştirmeden, halkın arasında olan ve kapıları arkasına kadar açık herkesin rahatlıkla denetleyebileceği bir yönetim anlayışıyla hizmet vereceğiz” diye konuştu.

Çocukların huzurla ve güvenle yetişebileceği bir kent hayal ettikleri ve en kısa sürede bu hayali gerçeğe dönüştürmek için 31 Mart'ı beklediklerini vurgulayan Özgür Erdursun , gençlerimizin Yıldırım'da gidebileceği bir sinema salonunun bile bulunmadığını hatırlatarak gençlere yönelik içinde, sineması, tiyatrosu, kütüphanesi ve eğlence alanlarının bulunduğu sosyal aktivite merkezlerinin kurulacağını söyledi.

Özellikle yollarda bulunan Belediyelerin reklam panolarına milyonlarca lira harcandığını belirten Özgür Erdursun “biz bu reklamları ortadan kaldıracağız buraya harcayacağımız paraları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız, Yıldırım'ın hizmete ihtiyacı var reklama yok biz hizmet yaptığımız zaman zaten vatandaşımızın bunlardan haberi olacak çünkü kendilerine dokunacak hizmetler olacak ve bunun için de halkın parasını boş yere sokağa atmayacağız” dedi.

Özgür Erdursun'un konuşması zaman zaman vatandaşların “Yıldırıma seninle özgürlük gelecek”, “Güvenli Yıldırım için seninleyiz” şeklindeki sloganlarıyla kesildi. Erdursun “Allahın izniyle seçimi kazanır koltuğa oturursak işte o zaman Yıldırım hizmet görmeye başlayacak” dedi.