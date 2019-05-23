CHP’li Erkek: YSK bu seçimle kendini imha etti

Erkek İstanbul seçimlerinin iptal kararının gerekçesini değerlendirdi. Lütfen seçmenin aklıyla alay etmeyin diyen Erkek şunları kaydetti;

“754 sandıktan yalnızca 2’sinde sayım döküm çizelgesinde eksik var. İlçe seçim kurulu 706 kişinin oy kullandığı belirtilmiştir. sonuç olarak bir kısım sandık kurullarının başkanlarının kamu görevlisi olmadığını görerek bu seçimi iptal ettik diyor. Seçmenin oyu nasıl çalındı. Bir tek cümle yok. 108 tane diyor 7 üye. Bunların 8 tanesi boş diyor, YSK’nın sitesinden verileri aldık. Sayım döküm cetvellerinin boş olduğu 18 sandıktan Binali Yıldırım daha çok oy almış. 90 sandıkta da imzalar eksikmiş, toplam sandığın toplam sunucu Yıldırım 12 bin 17, İmamoğlu 11 bin 853 oy, burada da Binali Yıldırım daha çok oy almış. 754 sandığın 532’sinde sandık başkanları pırıl pırıl geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmen. Gerisi ise bankalarda çalışan pırıl pırıl insanlar. İstanbul’da 76 seçim Kurulu’ndan 65’i eksiklikleri bu görevlileri doldurmuş ve bunları ilçe seçim kurulu’na sorarak yapmış. Seçmenin suçu ne burada? Hukuken vahim durum. Hüküm veriyor 7 kişi ne yapıyor, hükmün dışına çıkarak iptal gerekçesi yapılmamış konuları da karara sokuyorlar. Bunların hiçbiri yok. YSK’nın bu kararına kadar sandık başkanı ve sandık kurulu üyesi atamalarına kadar iptal edilen hiçbir seçim yok. Bizim kanunumuzda sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmaması nedeniyle sandık iradesinin yok sayılmasına ilişkin bir hüküm yoktur, nasıl iptal ediyorsunuz seçimi bunlara yanıt verememişler, hani 4 oydan 1’ini neden iptal ediyorsunuz bunu da açıklayamamışlar. İstanbul seçimlerini neden iptal ettiniz. Bunları kimin yaptıklarını ispatlamadan nasıl bunu iptal edebiliyorsunuz? 38 sayfalık muhalefet şerhinde tam bir hukuk dersi var. YSK’nın 7 üyesi bu kararla kendilerini imha ettiler.

BİNALİ YILDIRIM’IN AÇIKLAMASI

(Binali Yıldırım oylar çalındı ifadesini hukuken değil siyaseten söylediğini belirtti. Bunu nasıl değerlendirirsiniz sorusu üzerine) Bir hukukçu olarak üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim. Bu neyin itirafı biliyor musunuz, yalan söylediklerinin itirafı. Bu neyin itirafı biliyor musunuz oyların çalınmadığının böyle bir durumun olmadığının itirafı. Ben onu siyaseten söyledim hukuken söylemedim ne demek yani bizim oylarımız çalınmadı biz algı yaratmak için siyaseten bunu söylüyoruz. Sayın Binali Yıldırım’a siyaseten hırsız denebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Oyların çalınmadığını herhalde bu kararı görünce kendisi ifade etmek zorunda kaldı diye düşünüyorum.”