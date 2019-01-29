CHP’li Eroğlu’ndan ‘Sarıgül’ iddialarına yalanlama

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 18 saat süren olaylı Parti Meclisi toplantısında yaşananlara dair bazı iddialar ortaya atılmış, MYK’nın aday listesinde yer verdiği Fidan Aslan Eroğlu’nun Mustafa Sarıgül’e rakip olmamak için Şişli’de aday olmak istemediğini ve bu yüzden CHP Parti Meclisi’ndeki oylama sırasında adaylıktan çekildiğini öne sürülmüştü.

Bu iddiaya Fidan Aslan Eroğlu’nun yanıtı gecikmedi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP’li Eroğlu, “Mustafa Sarıgül’e rakip olmamak için Şişli’de aday gösterilmek istemediğime ve bu hususta ricacı olduğuma dair iddialar yalandan ibarettir” şeklinde konuştu.

Hür bir birey olarak kendi iradesiyle göreve talip olduğunu ifade eden Eroğlu, “kadınları erkek hegemonyasına mecbur bir varlık olarak gören bu anlayışı reddediyorum” dedi.