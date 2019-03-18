CHP’li Gürer: ‘Depolardaki 400 bin ton patates ne olacak?’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde ve Nevşehir'den toplanan patateslerin bulunduğu Niğde merkezdeki depolarda incelemelerde bulundu. Gürer, üreticiye ‘stokçu muamelesi' yapılarak patates depolarına baskınların düzenlenmesiyle patateslerin zamanından önce piyasaya sürüldüğünü ve böylece dengelerin bozduğunu ifade etti. Gürer, şöyle konuştu; “Üretici korkudan erken satış yaptı, tüccarın büyük depolarda bu mevsim için depoladığı patatesler bulunuyor. İthalatta gümrük vergisinin sıfırlanmasının, ‘Patates üzerinden yandaşa rant' sağlandığı yönündeki şüphelerini artırıyor”





İTHAL PATATES ÜZERİNDEN RANT İDDİALARI

CHP Niğde Milletvekili Gürer, “Çukurova patatesi Nisan sonu çıkar. Niğde ve Nevşehir ise Nisan'da eker. Çukurova üreticisi maliyetine zor satacak. Maliyeti karşılamaz diye ekim azalacak ve patates seneye daha pahalı olacak. Yurtdışından 200 bin ton patates getirdiğinizde, yurtiçinde bulunan bu kadar patates ne olacak?” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİLER KARA KARA DÜŞÜNÜYOR”

Niğde ve Nevşehir'den Türkiye'nin toplam patates üretiminin yarısına yakınının karşılandığını söyleyen Gürer, “Sadece Niğde'de resmi rakamlara göre 800 bin ton, gayri resmi olarak da 1 milyon 200 bin ton patates üretiliyor. Geçen yıl 15-20 kuruşa patates satmak zorunda kalan üreticiler, bu yıl rekoltedeki düşüş ve gümrük vergisinin sıfırlanmasıyla kara kara düşünür oldu” şeklinde konuştu.

“YANDAŞLAR MI ZENGİN OLUYOR?”

350 bin tona yakın patates tohumunun 30 milyon dolar bedelle ithal edildiğini sözlerine ekleyen Gürer, “Patates üreticisi büyük sorunlarla uğraşıyor. Mazot, gübre, ilaç tohum gibi girdi maliyetleri her geçen yıl yarı oranında artıyor. Tamamına yakını ithal olan bu girdi kalemlerinin dışında, tarımsal sulamadan kaynaklanan enerji borçları nedeniyle mağduriyet yaşayan binlerce patates üreticisi icra kıskacıyla karşı karşıya kaldı. Böyle bir ortamda yerli patates üreticisinin desteklenmesi gerekirken, yabancı üreticiye yeşil ışık yakmanın altında ne yatıyor? Patates üzerinden yandaşların zengin edildiği yönündeki ortaya atılan iddiaların doğruluk payı, son uygulamalarda artıyor” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'DE TARIM DİYE BİR ŞEY KALMAZ”

CHP Niğde Milletvekili Gürer, 200 bin ton patates ithalatı için gümrük vergisinin sıfırlanması, yerli üreticiyi zora soktuğunu kaydederek, “Bu tarım politikası AKP zihniyetine yakışabilir ama şu bilinsin ki bu zihniyet, yerli üreticiyi, köylüyü bitirir. Böyle giderse Türkiye'de tarım diye bir şey kalmaz” ifadelerine yer verdi.

20 NİSANA KADAR GÜMRÜK VERGİSİ YOK

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 20 Nisan tarihine kadar yurtdışından 200 bin tona kadar olan patates ithalatı için gümrük vergisi kaldırılmıştı.