CHP’li Güzelmansur: Suriyeli oyları sizi kurtarmaz!

TBMM’de bir basın açıklaması yapan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, AKP hükümetinin ve Saray’ın göç politikasını eleştirdi.

Hatay’ın nüfusunun üçte birinin Suriyelilerden oluştuğunu, Türkiye’deki 5.1 milyon yabancıdan yüzde 71'ini Suriyeli olduğunu belirten Mehmet Güzelmansur, “Yanlış politikalar nedeniyle ekonomik kriz çıktı, borç çıktı, icra çıktı, açlık çıktı, yoksulluk çıktı, sefalet çıktı. Bu yanlışlardan dönmediğiniz takdirde vatandaşlığa alarak seçmen yaptığınız ve medet umduğunuz Suriyeli oyları da sizi kurtarmaz” dedi.

ALLAH KALBİNİZE MERHAMET VERSİN!

“İktidar kusursuz göç politikasından bahsediyor. Allah akıl fikir versin!” diyen Güzelmansur, şunları söyledi: Sekiz milyon işsiz varken, iki milyon Suriyeliye istihdam hedefi konuluyor. İthalatla çiftçimiz borç içinde inletirken, mahsulü toprakta kalırken, Türk tarımı Suriyelilerle mi ayağa kalkacak? Allah kalbinize merhamet versin.