CHP’li Kaftancıoğlu: ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’ diyeceklerdi

Kaftancıoğlu, Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın canlı yayın programında, 31 Mart seçim gecesi AKP’nin, CHP’nin elindeki ıslak imzalı tutanakları araştırdığını söyledi.

Kaftancıoğlu sözlerine şöyle devam etti;

“Biz seçim gecesi bütün tutanakları, ıslak imzalı tutanakları elimize alıp, şu andaki koordinasyon merkezimizde, benim yarı şaka, yarı ciddi ifade ettiğim ‘kozmik odamız’da topladık.AKP, Islak imzalı tutanakların elimizde olup olmadığını araştırıyordu. Eğer ıslak imzalı tutanaklar bizim elimizde olmasaydı, o gece (31 Mart) sandık yoluyla darbe yapıp bu seçimi ‘AKP şu kadar oyla kazandı’ diyeceklerdi. Bugün de biz itirazlarımızı yaparken “Atı alan Üsküdar’ı geçti” diyeceklerdi. Daha önceki örneklerinden bunu biliyoruz.”

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