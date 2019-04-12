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CHP’li Kaftancıoğlu: ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’ diyeceklerdi

Halk TV'nin canlı yayın programına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim gecesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu, ıslak imzalı tutanakların ellerinde olmaması durumunda AKP'li isimlerin "Atı alan Üsküdar'ı geçti" diyeceğini ileri sürdü.

21:20 -
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Kaftancıoğlu, Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın canlı yayın programında, 31 Mart seçim gecesi AKP’nin, CHP’nin elindeki ıslak imzalı tutanakları araştırdığını söyledi.

Kaftancıoğlu sözlerine şöyle devam etti;

“Biz seçim gecesi bütün tutanakları, ıslak imzalı tutanakları elimize alıp, şu andaki koordinasyon merkezimizde, benim yarı şaka, yarı ciddi ifade ettiğim ‘kozmik odamız’da topladık.AKP, Islak imzalı tutanakların elimizde olup olmadığını araştırıyordu. Eğer ıslak imzalı tutanaklar bizim elimizde olmasaydı, o gece (31 Mart) sandık yoluyla darbe yapıp bu seçimi ‘AKP şu kadar oyla kazandı’ diyeceklerdi. Bugün de biz itirazlarımızı yaparken “Atı alan Üsküdar’ı geçti” diyeceklerdi. Daha önceki örneklerinden bunu biliyoruz.”

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Son güncelleme: android-time 21:27 12.04.2019
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