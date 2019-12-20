CHP’li Karabıyık’tan dikkat çeken ‘kadın’ açıklaması!

Kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim olanakları, sağlık ve kadınların siyasal açıdan güçlendirilmesi gibi kriterlere göre hazırlanan Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporu'nda Türkiye'nin bulunduğu olumsuz sıralamayı gündeme getiren Karabıyık, “2006 yılından beri yayımlanan endekste 153 ülke arasında Türkiye bu yıl ne yazık ki, kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği kategorisinde 136., işgücüne katılımda 135., aynı işe eşit ücrette 106., eğitim olanaklarına erişimde 13., sağlıkta 64. ve siyasi yaşamda temsilde 109. sırada yer alıyor” dedi.

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AKP’ye eleştiride bulunan Karabıyık, “Değerlendirme kriterlerine göre en kötü performansımız; kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği kategorisinde. Bunun ise en büyük sebebi 17 yıllık AKP iktidarının cinsiyet eşitliği konusunda bütün dengeleri kadınlar aleyhine çeviren politikaları, kadınları hayatın her alanında eşitsiz bir hayata mahkûm ediyor olması” dedi.

“ÖNEMLİ ZORLUKLARLA KARŞILAŞIYOR”

Rapordaki “işgücüne katılım, aynı işe eşit ücrette” olan geriliğimizin temelinde ise Türkiye'de kadınlara yönelik sosyal ve ekonomik engellerden kaynaklanan olumsuz önyargıların yaygınlığı olduğuna dikkat çeken CHP'li vekil şu ifadeleri kullandı;

*Bu önyargılar nedeniyle kadınlar işgücü piyasasına girerken ve bu piyasada tutunurken önemli zorluklarla karşılaşıyor ve erkeklere oranla daha düşük ücretle veya güvencesi olmayan işlerde istihdam edilmesi gibi cinsiyet temelli ayrımcılıklar yaşıyor.

*Her fırsatta dile getirdiğimiz ve bu raporda da tekrar açıklandığı gibi ülkemizde kadınların işgücüne katılımı Dünya ortalamasının oldukça altında. Türkiye, üniversite mezunu kadınların istihdamında OECD ülkeleri arasında en sonda yer alıyor.

*İstihdamda kendine yer bulamayan kadınlar, çalışmaya başladığında iş hayatında da zorluklar yaşıyor. Çalışma hayatında yer alan kadınlar, ayrıca, evdeki toplumsal roller nedeniyle çifte mesai yapıyor.

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Eğitimin önemine değinen Karabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Kız ve erkek çocukların kaliteli eğitime erişimi ve kadınların eğitim olanaklarından en üstü düzeyde faydalanması toplumsal refahı artıracağı gibi gelecek nesillerin bilinçli yetiştirilmesinde ve cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalkmasında da önemlidir.

*Kadınların eğitim seviyesinin artması, kişisel donanımlarının yüksekliği, toplumsal yaşam kalitesinin artması ile doğrudan ilişkilidir. Bu doğrultuda da kadınlarını eğiten toplumlar nesillerini ve geleceklerini eğitmiş demektir.

*Kadınların huzurla ve güven içinde yaşadığı bir toplum için gerekenleri yapmak, toplum huzurunu sağlamak hepimizin sorumluluğu; çünkü oğlunun işsizliği, eşinin emeklilik sorunları, kızının istihdam edilemeyişi de kadınların sorunudur” sözleriyle açıklamasını tamamladı.