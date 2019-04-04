CHP’den son dakika İmamoğlu ve Yıldırım açıklaması: ‘Bu fark kapanmaz’ | İşte İstanbul’da son durum

Erkek şunları kaydetti:

“Buna göre Ekrem İmamoğlu 4 milyon 171 bin 448 oy, Binali Yıldırım 4 milyon 151 bin 798 oyda. Bu fark kapanmaz. YSK’dan beklentimiz mutlaka hukuka uygun şekilde bu süreci artık bitirmesidir.

2017’de Adalet Yürüyüşü’nü yaptık, yeni 2017 Ağustos’unda Adalat Kurultayı’nı Çanakkale’de yaptık. Şimdi de adalet nöbeti tutuyoruz”

BÜLENT TEZCAN: BU FARK KAPANMAZ

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da şunları kaydetti: “Sandıkları çok yakından izliyoruz, bu fark kapanmaz, kapatamayacaklarını onlar da biliyor ama sadece süreyi uzatmaya çalışıyorlar.”