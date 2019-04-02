CHP’li Odabaşı belge paylaştı: 424 oy daha bulduk

31 Mart seçimlerine, İstanbul’daki sandıklardan çıkan oylar için AKP kanadı çok sayıda geçersiz oy bulunduğunu ve konuyla ilgili itirazda bulunacaklarını açıkladı. Seçim sonuçlarının kontrol edildiği bölgelerden Kadıköy’de ise, İmamoğlu’nun oylarında artış yaşandığı öne sürüldü.

Kadıköy’ün yeni seçilen CHP’li Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu’nu etiketleyerek “Özür dileriz Ekrem İmamoğlu başkan gözümüzden kaçmış 424 oy daha bulduk. Nöbet devam ediyor, devamı da geliyor” ifadelerini kullandı.

CHP TAM KADRO İSTANBUL NÖBETİNE BAŞLADI

Öte yandan CHP, ilçe seçim kurullarında itiraz süreçlerini takip etmek üzere milletvekillerini görevlendirdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “İstanbulluların içi rahat olsun. Hangi adaya oy verirse versin tüm İstanbulluların oyunu koruyacağız.” dedi.

“İSTANBUL’DA SEÇİM SONUCUNU DEĞİŞTİRECEK HİÇBİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, “İstanbulluların içi rahat olsun. Hangi adaya oy verirse versin tüm İstanbulluların oyunu koruyacağız. Tüm İstanbul milletvekillerimizin yansıra farklı illerden gelen birçok milletvekilimiz de ilçe seçim kurullarında nöbet tutuyor, irademize sahip çıkıyor. Grupbaşkanvekillerimiz ve genel başkan yardımcılarımız da bizimle birlikte İstanbul'da çalışmalarımıza büyük destek oluyor. İstanbul'da seçim sonucunu değiştirebilecek hiçbir durum söz konusu değil. Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı olarak görevine başlayacak.” ifadelerini kullandı.