CHP’li Özel: Çavuşoğlu, sessiz kaldığı her dakika ülkenin itibarını zedeler

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu hakkındaki iddialara ilişkin konuştu. Çavuşoğlu’nun, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, Ukrayna adına para karşılığı lobi faaliyetinde bulunduğu iddialarına yanıt vermesi gerektiğini söyleyen Özel, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında, 4 gündür dünya basınında çeşitli iddialar var. Ukrayna’da bir ara dönem yaşanırken, o dönem Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu’ydu. Avrupa Birliği kararlarına etki edecek raporlar yazacaktı. O dönem de Çavuşoğlu’nun Ukrayna yanlısı açıklamalar yapması dünya kamuoyunun gözünden kaçmamıştı” şeklinde konuştu.

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“ÜLKE İTİBARINI ZEDELER”

Bakan Çavuşoğlu’nun bu iddialar karşısında suskun kalmasının rahatsız edici olduğunu aktaran Özel, “Mevlüt Çavuşoğlu, bunu kişisel itibarı açısından sıkıntı olarak görmeyebilir. Esas sıkıntı, Türkiye’nin uluslararası itibarı açısından aldığı yaradır. Bu, Türkiye tarafından taşınamaz noktaya gelmiştir. Mevlüt Çavuşoğlu, 4 gündür konuşmuyor. Çavuşoğlu’na hakkındaki iddialara yanıt verme çağrısında bulunuyoruz. Türk dış politikasını temsil eden bir kişinin böyle bir skandalda adı geçtiği için hemen açıklama yapması gerekir. Sessiz kaldığı her dakika ülkenin itibarını zedeler. Bu iddialar, dünyanın neresinde olursa olsun sarsıcı iddialardır. Özellikle görevdeki bir bakan hakkındaysa daha da sarsıcıdır. Bakanın suskunluğu rahatsız edicidir. Bu tip konularda açıklama yapılmadan geçen zaman, aynı zamanda iddiayı güçlendirir. Hem bakan hem de bu konuda konuşması gereken diğer kişilerin susması nedeniyle ülkenin uluslararası saygınlığı zarar görüyor” ifadelerini kullandı. DHA