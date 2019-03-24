CHP’li Özel’den Avrasya Tüneli tepkisi

İşte Özel’in Twitter üzerinden yaptığı o açıklaması:

“AKP-MHP mitingi nedeniyle Avrasya Tüneli kapalı. Yıllık 25 milyon araç geçiş garantisi verildiğine göre bugün tünelden geçmeyen 70 bin aracın ücreti devletin kasasından çıkacak. Miting için Hazine’den şirket kasasına 1,6 milyon TL aktarılacak. Bu görülmemiş bir suçüstü halidir.”