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CHP’li Özel’den Avrasya Tüneli tepkisi

CHP Grup Başkanvekili ve 27. Dönem Manisa Milletvekili Özgür Özel bugün Cumhur İttifakının Yenikapı'daki mitingi nedeniyle Avrasya Tüneli'nin trafiğe kapatılmasını eliştirdi. Özel Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün tünelden geçmeyen 70 bin aracın ücreti devletin kasasından çıkacak." dedi.

12:54 -
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CHP’li Özel’den Avrasya Tüneli tepkisi

İşte Özel’in Twitter üzerinden yaptığı o açıklaması:

“AKP-MHP mitingi nedeniyle Avrasya Tüneli kapalı. Yıllık 25 milyon araç geçiş garantisi verildiğine göre bugün tünelden geçmeyen 70 bin aracın ücreti devletin kasasından çıkacak. Miting için Hazine’den şirket kasasına 1,6 milyon TL aktarılacak. Bu görülmemiş bir suçüstü halidir.”

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