CHP’li Özel’den Ethem Sancak’a yanıt!

CHP’li Özel, Mehmet Domaç’ın ‘Açıkça söyleyebilirim ki, Türk Eczacılar Birliği'nde böyle bir olay hiçbir zaman yaşanmadı’ sözlerini paylaşarak, Ethem Sancak’a yanıt verdi.

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“GEREKLİ CEVABI ALDI”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, iş insanı Ethem Sancak için şu ifadeleri kullandı;

* Sayın genel başkanımıza son derece seviyesiz bir üslupla konuşan Ethem Sancak, partimizden gerekli cevabı aldı. Yargı önünden de almaya devam edecek.

* Bu kez de bir AKP'li milletvekilinin geçmiş dönem ve Türk Eczacıları Birliği'nin geçmiş dönem başkanı da olan Mehmet Domaç'ın da adını kullanarak şöyle bir ifade kullandı: ‘Geçmişte eczacılarla toplantılar yapardık. Özgür Özel'le de çok kavga ettik. Özgür Özel'i bir kere Mehmet Domaç elimden zor aldı.’

* Hemen Mehmet Domaç'ı aradım. Kendisiyle konuştum. Ben böyle bir olayı hiç hatırlamıyorum dedim. Sayın Domaç dedi ki, bilmez misin hayal dünyası çok geniştir. Dedim ki bu konuda şahitlik eder misin. Ben o meclisin önceki dönem milletvekiliyim dedi. ‘Ve açıkça söyleyebilirim ki, Türk Eczacılar Birliği'nden böyle bir olay hiçbir zaman yaşanmadı. Ethem Sancak'ın hayal dünyasının ürünüdür' dedi.

* Biz kendisini tanırız. Bu benim kendisiyle ilgili zaten yargımdır. Kendisini para için her erdemsizliği yapacak bir zavallı olarak biliriz. Kendisi, Ethem Sancak, Türkiye'ye zincir eczaneleri getiremedi, meslektaşlarımın mesleğini elinden alamadıysa, ben ve benim gibi arkadaşların mücadelesi yüzündendir. Kuyruk acısı ondandır. Ethem Sancak'ın ensesinde olmaya, her şeyin hesabını sormaya devam edeceğiz.”