CHP’li Özer: Reform değil, tapon paket bu

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'ni “Ne üretimi artırma ne maliyet girdilerini azaltma çabası var, tapon bunlar” sözleriyle eleştirerek, sorun ve çözümlerin neler olduğunun bilinmesine karşın neden çözülmediğinin Meclis tarafından araştırılmasını istedi.

45 MİLYAR AYRILMASI GEREKİRKEN 16.1 MİLYAR LİRA AYRILMIŞ

Özer, pakette yer alan Sera A.Ş.'yide eleştirerek 1 dekar modern seranın kurulum maliyetinin ortalama 300 bin lira olduğunu söyledi. Özer şöyle devam etti; “2 bin hektar sera kurulacak deniyor, bu da 6 milyar lira kadar maliyet ediyor. Bütçeden tarımsal desteklemeye bu yıl 45 milyar ayrılması gerekirken 16.1 milyar lira ayrılmışken kalan 8 ayda bu çalışma yapılamaz görünüyor. Oysa yeni sera yerine eski ve randımansız seraların yenilenmesine yönelik çalışma yapılsa hem daha az maliyetli olur, hem de üretim artışı sağlanır.”

ÇİFTÇİ BORÇ İÇİNDE YÜZÜYOR

Paketteki hal yasası ile getirileceği söylenen değişikliklerin de yüksek sebze ve meyve fiyatlarında bir düşüş sağlamayacağını belirten CHP'li Aydın Özer, “Bu yüksek fiyatların en önemli nedeni yüksek maliyet. Bu da üretimin azalmasına neden oluyor. Üretim azalınca tüketici fiyatları artıyor. Denklem bu kadar basit. Ayrıca üretici desteklemesi az ve plansız. Bugün çiftçi para kazanamıyor, bağkur primini ödeyemiyor, borç içinde yüzüyor”

ÇÖZÜME KİMLER ENGEL OLDU

Üreticinin mazot, gübre, ilaç, fide ve diğer girdilerin yüksek fiyatları altında ezildiğini vurgulayan Özer sözlerini şöyle noktaladı: “Reform isteniyorsa, önce üreticinin sorunlarını çözmekle başlamalı. Peki, bu sorunların müsebbibi de olan yönetim erki bunların çözümlerini bilmiyor mu? Elbette biliyor. Asıl soru neden çözmüyor. Bu sebeple bir Meclis araştırması verdik. Neden çözüme gidilmediğinin, kimlerin engel olduğunun araştırılmasını istiyoruz. Üreticinin ekmeğinde, tüketicinin tenceresinde kimin gözü var, vatandaşın bilmeye hakkı var.”