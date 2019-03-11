CHP’li Öztrak: Bu FETÖ taktikleridir bize sökmez

Öztrak şunları kaydetti:

“Mansur Yavaş’ın kendisiyle ilgili iddiaları yarın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız açık seçik çıkıp kendisi cevaplayacaktır. O zaman göreceksiniz ne haldeler. Ben açıkça şunu söyleyeyim; kaç zamandır bunu yapıyorlar, yandaş medya eliyle önce çamur atıyorlar sonra da suç istinat etmeye çalışıyorlar. Bu FETÖ taktikleridir bize sökmez.

(Ezan tartışmalarıyla ilgili olarak) Türkiye geçmişte bir Kabataş olayını yaşamıştır ama Kabataş gibi ağır provokasyon dahi milletimizi birbirimize düşürememiştir. Üç beş tane belediye kaybetmeyeceğim diye milleti bu şekilde provoke ederek birbirine düşürmeye çalışmak nefret tohumları ekmek hiçbir işe yaramaz hele hele bunu yapan üstüne Cumhurbaşkanı gömleğini giymiş Adalet Ve Kalkınma Partisi başkanıysa o hiç olmaz. Cumhurbaşkanı gömleği varsa üstünde milletin birliğini ve beraberliğini sağlamakla yükümlüdür. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yandaş basınında çalışan köşe yazarları dahi bu işin doğru olmadığını söylerken Cumhurbaşkanının bunların gerisine düşmesi aslında seçim kaybetme korkusunun nerelere kadar ulaştığını açık seçik göstermektedir.

Anketlere göre İstanbul’da adayımız önde gidiyor.”