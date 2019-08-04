CHP’li Öztrak’tan yap-işlet-devret projelerine tepki

İktidarın ‘mega' projeleri yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirmesine tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bu projeler kapsamında verilen garantiler nedeniyle yandaş firmalara bu yıl 9,5 milyar TL ödeme yapıldığını ifade etti.

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Tepkisini sosyal medya üzerinden dile getiren Öztrak, şu ifadeleri kullandı;

“Milletimizin vergileriyle onun geçmediği köprü, uçmadığı havaalanı, yatmadığı hastane için yandaş müteahhitlere bu yıl 9,5 milyar lira ödeyeceksin, sonra da Yap İşlet Devret projelerinin parası bütçeden çıkmıyor diye bilgiçlik taslayacaksın. Bu kadarına da pes doğrusu.”