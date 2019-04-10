CHP’li Seçer, Kocamaz’ın astırdığı o tabelaları kaldırdı

31 Mart Yerel Seçim'ini kazanarak göreve başlayan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer göreve geldikten sonra ilk iş olarak görevi devraldığı Kocamaz'ın Taş Bina girişine astırdığı tabelaları söktürmek oldu. Başkan Seçer'in talimatıyla, bina girişinin sağına “Büyükşehir Belediyesi” tabelası, soluna ise Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” tabelası asıldı.

İLK İŞ OLARAK TABELALARI YAPTIRMIŞTI

2014 Yerel Seçimlerinde MHP'den Mersin Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Burhanettin Kocamaz, Atatürk Caddesi üzerindeki tarihi Taş Bina girişine, “Rüşvet alan da veren de cehennemdedir” hadisi ile “Rüşvet bu kapıdan içeriye giremez” yazılı tabelaları astırmıştı. Tabela asmasıyla o dönem gündeme oturan Burhanettin Kocamaz, makamındaki görev devrinde konuyla ilgili, “1994'te Tarsus Belediye Başkanı seçildiğimde Alparslan Türkeş, birer levha yaptırıp hediye etmişti. Tabelada, ‘Rüşvet alan da veren de cehennemdedir' yazıyordu. Biz bu olayı daha da ileri götürdük. Açık ve net biçimde Tarsus Belediyesi'nin girişine astırmıştık. Tabi bu yolda zaman zaman yanlış yapan insanlar olabiliyor. Biz göreve gelmeden önce o yazıyı oraya astırdık ki bundan sonra herkes adımını doğru atsın. Kesinlikle yanlış yapan babamın oğlu olsa gözünün yaşına bakmam” demişti.



Kocamaz, 31 Mart seçimlerinde MHP'den aday gösterilmemesi istifa ederek İYİ Parti'ye katılmıştı. Kocamaz, dosyası geç teslim edilince İyi Parti'den aday olamamış, sonrasında da DP’den adaylık talebi de Seçim Kurulu’nca kabul edilmemişti.

