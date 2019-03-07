CHP’li Şener’den erken seçim yorumu

CHP Konya İl Örgütü'nün düzenlediği programda konuşan CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener, gazetecilerin “bir seçim öngörüyor musunuz?” sorusuna, “Yerel seçimlerde iktidar, Türkiye'nin tamamını kaybetse bile erken seçime gitmemek için direnecektir. Ancak bu daha büyük zorluklar getirecektir” dedi.

Şener, 31 Mart sonrası için ise şunları söyledi; “Ben şimdilik bir erken seçim öngörmüyorum. Türkiye'nin tamamını kaybetse bile erken seçime gitmemek için direnecektir. Çünkü, koşulların kendisi için uygun olmadığı bir ortamda seçimden kaçacaktır. Aslında normalde seçim sonuçları iktidarı sarsacak nitelikte ortaya çıktığı zaman her ülkede seçime gidilir. Ama ben Sayın Erdoğan'ın huyunu bildiğim için söylüyorum, beraber siyaset yaptığım için söylüyorum. Kendisi, erken seçim koşulları ortaya çıktığı halde bir erken seçime gitmemek için direnecektir. Anayasayı da ona göre hazırlamıştır. Kabul edilen anayasada onu gösteriyor. Kendisi tek başına seçim kararı alabiliyor. Ama mecliste seçim kararı alabilmek için çoğunluğa ihtiyaç vardır, bunu mecliste bulmak biraz imkansız görünüyor. Ve kendi elindeki seçime götürme yetkisini de kullanmayacaktır. Ama bu onu daha büyük zorluklara sürükleyecektir.”