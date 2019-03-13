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CHP’li Tekin’den Özhaseki’ye yönelik şok suçlama

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin “FETÖ’ye bir karış yer vermedim” sözlerini, ‘’Bir karış değil, 48 parsel verdin’’ diyerek yanıtladı. Tekin SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Özhaseki, geçmişte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. ‘Sadece Kayseri’de bizim resmi olarak tespit ettiğimiz 48 büyük parsel bulunuyor’’ dedi ve şunları söyledi:

Başak KAYA
07:33 -
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CHP’li Tekin’den Özhaseki’ye yönelik şok suçlama

İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ

Buralar imar değişikliği ile FETÖ'cü okullara, yurtlara, hastanelere verilmiş. Bunların bir kısmı 17-25 Aralık'tan sonra belediye başkanlığı döneminde yapılan plan tadilleri… FETÖ'nün okullarına yapılmış. Kayseri'de son 15 yılda FETÖ için yapılan imar tadili sayısı ise 52 adet. Özhaseki bakanlık yaptığı dönemde, FETÖ'ye destek verenlerin mallarına el konulurken ‘Bin 142 parsel kurtardık. Bir arsanın bedeli 200 milyon dolar' açıklaması yapmıştı. Bu bir itiraf. Yüzlerce Milli Emlak'a ait arazi işadamlarına kiraya verildi, üzerine gökdelenler yapıldı. İmar işleri için ilgili bakanlıklardan ve belediyelerden izin gerekiyor. Suç ortağı kamu görevlileri için işlem yapılacak mı?”

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Son güncelleme: android-time 08:37 13.03.2019
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