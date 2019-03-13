CHP’li Tekin’den Özhaseki’ye yönelik şok suçlama

İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ

Buralar imar değişikliği ile FETÖ'cü okullara, yurtlara, hastanelere verilmiş. Bunların bir kısmı 17-25 Aralık'tan sonra belediye başkanlığı döneminde yapılan plan tadilleri… FETÖ'nün okullarına yapılmış. Kayseri'de son 15 yılda FETÖ için yapılan imar tadili sayısı ise 52 adet. Özhaseki bakanlık yaptığı dönemde, FETÖ'ye destek verenlerin mallarına el konulurken ‘Bin 142 parsel kurtardık. Bir arsanın bedeli 200 milyon dolar' açıklaması yapmıştı. Bu bir itiraf. Yüzlerce Milli Emlak'a ait arazi işadamlarına kiraya verildi, üzerine gökdelenler yapıldı. İmar işleri için ilgili bakanlıklardan ve belediyelerden izin gerekiyor. Suç ortağı kamu görevlileri için işlem yapılacak mı?”