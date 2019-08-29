CHP’li Tığlı: Devlet mi güçlü İtalyan firma mı şimdi göreceğiz

Okulların açılmasına sayılı günler kala ‘tüccar fırsatçılık yapıyor’ algısıyla fındıkta dönen asıl dolapların gizlendiği öne süren CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “Fındığın daha yüzde 10’u bile pazara inmemişken, İtalyan firmanın tüm fındık manavlarıyla olan protokolünü iptal etmesi ve buna gerekçe olarak ta depo yetersizliğini öne sürmesi, fındık üreticisinin ve fındığın kaderinin bu firmaya teslim edildiğinin kanıtıdır. İtalyan şirket, depom yok diye daha önce yaptığı kontratları bir bir iptal etti. Gelinen noktada fındık politikasını belirleyenler, iktidarın vekilleri ve bakanlar bu durumu çok iyi bilmelerine rağmen olanı biteni vurdumduymaz bir şekilde izliyorlar” dedi.

TMO'NUN DEPOLARI İTALYAN FİRMAYA KİRALANDI

Dün yaptığı basın açıklamasında ‘kim ya da kimler fındık üretilmesinin önüne geçiyor?’ diye soran Tığlı, “Fındığın yüzlerce yıllık başkentini alkışlarla değiştiren tiyatro oyununun figüranı olan Milletvekilleri ile Azerbaycan ve Gürcistan da fındık üretimini destekleme çalışmasını İtalyan firma ile müştereken yürüten bir Tarım Bakanımız var” dedi. İtalyan firması devlet destekleme alımına başlamadan önce TMO'nun depolarını büyük oranda kiraladı. Kiralamasının nedeni de deposu olmayan bir TMO'nun istese de yeterli miktarda alım yapamayacak hale getirilmesiydi” diye sözlerine devam eden CHP'li Tığlı, “TMO ayrıca kota uygulayacak, randevular aksayacak, para geç ödenecek, gelen fındık ağzı, yüzü, gözü eğri diye geri çevrilecek, şimdi de İtalyan firma fındık manavlarıyla olan tüm protokollünü iptal ediyor ki sonra ‘tüccar fındığa düşük fiyat veriyor’ diye günah keçisi ilan etsin. Üreticinin İtalyan bir firmaya mahkûm edildiği çok net bir şekilde görülüyor olsa da iktidar üreticiyi desteklermiş gibi bir fotoğraf vermeyi de ihmal etmiyor” diye konuştu.

BAKAN BİR AN ÖNCE KOTASIZ FINDIK ALIMINA BAŞLANSIN DEMELİ

CHP’li Tığlı, yapılan bu hamlelerle fındık fiyatının birden aşağıya çekildiğini belirterek şunları söyledi: “Eğer devlet gerçekten üreticinin yanındaysa ve verdiği sözlerde duracaksa derhal ve hiç vakit kaybetmeden bu duruma müdahale etmeli ve üreticinin tüm fındığını hiçbir bahane üretmeden ve kota uygulamadan alacağını duyurmalıdır. Yoksa kaygılandığımız ve aylardır uyardığımız bu tablonun İtalyan şirketinin bu oyunda iktidarı esir aldığının fotoğrafı netleştirecektir. Fındık için komisyon kuran AKP Milletvekillerini göreve çağırmayı çok istemiş olsam da onlar görevi üreticiden değil başka güçlerden almış oldukları için onlara çağrı yapmaya gerek bile görmüyorum” ifadelerini kullandı.