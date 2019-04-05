CHP’li Torbalı Belediye Başkanı Uygur’a soruşturma

AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP’den Torbalı Belediye Başkanı seçilen İsmail Uygur’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Şengül, yaptığı yazılı açıklamada, CHP’li Uygur’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. “Sen git, ilçene nasıl hizmet edeceğinin derdine düş. Senin beynin ve kapasiten Cumhurbaşkanımız hakkında konuşmaya yetmez.” ifadesini kullanan Şengül, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız hakkında haddin olmayan cümleler kuruyorsun. Bunlar senin kurabileceğin cümleler değil. Sana bunları hangi hainlerin söylettiğini çok iyi biliyoruz. Senin arkanda duran Kandil’den mi cesaret alıyorsun? Sen de birileri gibi sırtını terör örgütlerine mi dayadın? Ama sen ve seni besleyenlerin hepsi de gelse, Cumhurbaşkanımızı size yedirmeyiz.”

31 Mart 2019 seçimleri ile Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur, belediye başkanlığı devir-teslim töreni sırasında halka seslenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bazı ifadeler kullandığı öne sürülmüştü. İçişleri Bakanlığınca, CHP’den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Uygur hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uygur hakkında, belediye başkanlığı görevini devir teslimi sırasında, devletin birliği, beraberliği ve saygınlığını temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtilmişti.

UYGUR’DAN YENİ AÇIKLAMA

CHP’den Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur, İçişleri Bakanlığı’nın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Uygur, açıklamasında, “Ben konuşmamda bir isim vermedim. Orada bir tane bile cümlede sayın cumhurbaşkanının ismi geçmiyor. Cumhurbaşkanının muhatabı ben değil, sayın genel başkanımızdır” dedi.

“ONLAR HER GÜN GAZETELERE DEMEÇ VERDİLER”

Uygur, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Biz belediye başkanlığı yapıyoruz; ayrıca bu görevleri yeni yapmış, ilk kez seçim kazanmış birisi de değilim. Kampanya süresince rakiplerim olan belediye başkan adayı ve milletvekilini ima ettim; çünkü onlar her gün gazetelere demeçler verdiler, televizyon programlarına çıktılar. Buradaki belediyeyi örnek gösterdiler, vatandaşı kandırdılar. Benim sözlerimin hedefindeki isim doğrudan belediye başkan adayının kendisidir. O da ilçemizde 5 yıldır belediyeyi yöneten Adnan Yaşar Görmez'in kendisidir. Yine seçim çalışmalarında kendisine destek veren milletvekilini de ima ederek genel bir konuşma yaptım.”

MAZBATASINI ALDI KURBAN KESİLDİ

Torbalı Belediye Başkanlığı yarışını geçen dönemin başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez, rakibi CHP’li İsmail Uygur’a karşı kaybetti.

2004- 2014 yıllarında 2 dönem başkanlık yapan Uygur, 2014 seçiminde 1 yıl 15 günlük hapis cezası nedeniyle aday olamamıştı. İlçe Seçim Kurulu’ndan dün sabah mazbatasını alan Uygur, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Tebrikleri kabul eden Uygur, belediye binası önünde ilçe sakinleri ve partililer tarafından karşıladı. Kurbanın kesilmesinden sonra toplanan kalabalığa seslenen Uygur, 3’üncü kez seçildiğini, görev süresi sonunda ilçede en uzun süre belediye başkanlığı yapmış kişi unvanına sahip olacağını söyledi.

Önceki başkan AK Partili Adnan Yaşar Görmez, belediyeye gelmezken, devir teslim gerçekleşmedi. Başkan Uygur, makamına geçerek, görevine başladı.