CHP’li vekil Bakana Eber Gölü’ndeki şüpheli yangını sordu

Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar’daki Eber Gölü'nün dip çamurunun bedelsiz çıkartılması için ihaleye çıkmış, bölge halkı karara tepki göstererek eylem yapmıştı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Moleküler Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh Aşçı, göldeki gübrenin Türkiye’nin 20 yıllık gübre ihtiyacını karşılayabileceğini ve yurt dışı fiyatının metreküp başına 50 dolar olduğunu belirterek toplam değerinin ise yaklaşık 200 milyar lira olduğu açıklamıştı.

CHP'Lİ VEKİL İNCELEMELERDE BULUNDU

Bu haberden birkaç gün sonra bölgede 5-6 ayrı noktada çıkan yangın çıkması, sabotaj ihtimalini akıllara getirince CHP Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, Eber Gölü'nde inceleme yaptı ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye bir soru önergesi vererek cevaplamasını istedi.

HOLLANDA'DAN İTHAL EDİYORUZ

Bölgede inceleme yapan CHP'li Av. Burcu Köksal, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu; “Afyon Kocatepe Üniversitesi Moleküler Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh Aşçı, orada bir değerlendirme yaparak dünyanın en değerli torf gübrelerinden birisinin Eber ve Karamık göllerinde olduğunu açıkladı. Bunun üzerine ben 17 Mayıs tarihinde bakanlığa verdiğim bir önergeyle burada dünyanın en değerli torf gübreleri var. Afyon Kocatepe Üniversitesi bununla ilgili çalışma yaptı ve açıklama yaptı. Hoca çalışmasında ‘Bu gübreler devlet tarafından çıkartılıp satılabilir. Şu anda biz bunu Hollanda'dan ithal ediyoruz. Bunu kendimiz üretip satabiliriz. Ekonomiye kazandırılabilir ve aynı zamanda da gölün altı bu şekilde temizlenebilir' diye tez hazırlamıştı. Ben de buna istinaden bakanlıktan gerekenin yapılmasını istedim. Ekonomiye kazandırılmasının devlet tarafından yapılması gerektiğini söyledim”

“TESADÜF OLAMAZ”

Eber Gölü'ndeki torfun Afyon'da Alimoğlu Enerji diye bir şirkete bedelsiz masrafı karşılığı verildiğini kaydeden Köksal, “Çamurun içinden Torf'u satacaklar. Çalışmalar başladı derken akabinde sazlıklarda 5-6 yerde birden yangın çıktı. Diğer ilginç bir şey daha var ki o da aynı anda Akşehir Gölü'nde yangının çıkması. İki gölün aynı anda yazması tesadüf olamaz. Bölgedeki iddialar orada makinelerin rahat çalışması için yer açmak ve torfu rahatça çıkarmak için ortam yaratmak yönünde” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Torf alanlarında şüpheli yangın

BAKANLIKTAN ÇIT ÇIKMADI

Bilgi edinmek yasasına göre bakanlığa yangının sebebini sorduğunu ancak henüz bir yanıt alamadığını kaydeden CHP'li Vekil, “Bugün yeni soru önergesi gönderdim. Gruptan da çıktı. Bu yangının sebebi ne diye bakanlığa sordum. Bunlar tesadüf olamaz bir açıklama yapmayacaksınız diye sordum. Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve halkımızla bölgede inceleme yaptık. Görüntü yürekler acısı. Yanmış hayvanlar var. Birileri para kazansın diye rant uğruna rant ve ekoloji bozuluyor” şeklinde konuştu.

İHALEYİ ALAN ŞİRKETE YOL MU AÇILDI?

Önergesinde, yangınların 5-6 noktada başlaması ve iki gölün eş zamanlı yanması nedeniyle yangınların kasıtlı olarak çıkarılma ihtimallerinin akla geldiğini belirten Köksal, “Özellikle Eber Gölü'nün dip çamurunda bulunan dünyanın en değerli Torf gübresinin Bakanlığınızca dip çamuru çıkarımının bedelsiz yaptırılması ihalesiyle verilmesi akabinde, çalışmaların başlamasıyla yangınların meydana gelmesi gölde ihaleyi alan şirkete yol açmak veya Torf gübresini daha rahat çıkarmak için bu yangınların çıkarıldığı iddiaları ortada dolaşmaktadır.” ifadelerini kullandı.